***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
02.04.2020 18:30
***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Genel Kurulu'nun 9 Mart 2020 tarihinde yaptığı toplantıda Yönetim Kurulu yeniden oluşturulmuş olduğundan, Yönetim Kurulumuz tarafından kurulan komitelere aşağıda belirtilen üyelerin atanmasına karar verilmiştir.
Denetim Komitesi: Kutsan Çelebican (Başkan-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Özgür Mungan (Üye-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Kurumsal Yönetim Komitesi: Kutsan Çelebican (Başkan-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Vehbi Ergin Öztürk(Üye-Yönetim Kurulu Üyesi), Zafer Barış Dikmen (Komite Üyesi-Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu)
Risk Yönetim Komitesi: Özgür Mungan (Başkan-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), M.Sait Tosyalı (Üye-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834411
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