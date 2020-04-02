***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***YKGYO*** YAPI KREDİ KORAY GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Genel Kurulu'nun 9 Mart 2020 tarihinde yaptığı toplantıda Yönetim Kurulu yeniden oluşturulmuş olduğundan, Yönetim Kurulumuz tarafından kurulan komitelere aşağıda belirtilen üyelerin atanmasına karar verilmiştir.Denetim Komitesi: Kutsan Çelebican (Başkan-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Özgür Mungan (Üye-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)Kurumsal Yönetim Komitesi: Kutsan Çelebican (Başkan-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), Vehbi Ergin Öztürk(Üye-Yönetim Kurulu Üyesi), Zafer Barış Dikmen (Komite Üyesi-Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu)Risk Yönetim Komitesi: Özgür Mungan (Başkan-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi), M.Sait Tosyalı (Üye-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834411BIST