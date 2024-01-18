***YKR* *YKYAT* *GOKNR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
18.01.2024 18:56
***YKR******YKYAT******GOKNR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29.maddesinin 4.fıkrası uyarınca hazırlanan Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2. Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241483
BIST
'
18:058.016
En Düşük
|Değişim
|: -0,10%
|| -8,28
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.016
En Yüksek
8.117
18:0530,1310
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0009
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
18:0532,8186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0009
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7317
18:051.951,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 7,64
|Açılış
|: 1.951,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.955,45
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HLGYO
|2,65
|5.426.824
|% 49,72
|
|GRTRK
|52,80
|201.443.808
|% 10,00
|
|PRZMA
|47,52
|27.585.100
|% 10,00
|
|VRGYO
|30,80
|231.218.185
|% 10,00
|
|BEGYO
|4,95
|476.820.141
|% 10,00
|
|MEGMT
|35,84
|1.950.505.918
|% -9,99
|
|CATES
|62,60
|2.297.182.479
|% -9,99
|
|SNPAM
|91,65
|13.941.250
|% -9,97
|
|BAGFS
|26,24
|367.574.942
|% -9,14
|
|SURGY
|42,20
|1.274.700.215
|% -9,09
|
|ASTOR
|110,40
|6.791.024.737
|% 7,92
|
|THYAO
|250,75
|6.538.588.617
|% -0,69
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,70
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 6,69
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% -0,90
|
|EKGYO
|8,98
|2.458.386.855
|% 2,28
|
|ISCTR
|25,86
|5.881.466.099
|% 0,70
|
|YKBNK
|21,98
|4.146.923.285
|% -0,90
|
|ZOREN
|4,43
|698.644.299
|% 0,91
|
|SASA
|36,02
|5.238.641.985
|% 6,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1235
|30,1310
|% 0,00
|
|Euro
|32,7834
|32,8186
|% 0,00
|
|Sterlin
|38,0895
|38,2805
|% -0,04
|
|Frank
|34,5399
|34,7480
|% -0,48
|
|Riyal
|8,0087
|8,0489
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,63
|22,66
|% 0,66
|
|Platin
|903,89
|905,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,95
|944,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,17
|79,17
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.014,96
|2.015,26
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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