***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.04.2023 10:03
***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKSLN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKSLN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139527
BIST
13:295.053
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -6,47
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.105
En Düşük
5.043
13:2919,4023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0104
|Açılış
|: 20,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,6779
En Düşük
19,3667
13:2921,3149
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1231
|Açılış
|: 22,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,6002
En Düşük
21,1634
13:291.249,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,77
|Açılış
|: 1.249,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,17
BIST En Aktif Hisseler13:29
|BRSAN
|133,10
|281.787.133
|% 10,00
|
|KERVN
|1,00
|2.186.869
|% 9,89
|
|TRGYO
|14,88
|101.139.773
|% 8,85
|
|BRKO
|4,49
|1.035.116
|% 8,45
|
|GLYHO
|8,42
|204.214.811
|% 7,95
|
|SNKRN
|25,30
|441.281
|% -5,95
|
|AYCES
|82,15
|16.776.568
|% -4,81
|
|ATEKS
|81,45
|7.288.441
|% -4,18
|
|DGGYO
|32,48
|11.548.068
|% -4,13
|
|BALAT
|16,00
|792.096
|% -3,90
|
|KOZAL
|24,96
|4.681.738.223
|% 1,30
|
|THYAO
|136,20
|2.202.459.622
|% 0,37
|
|KOZAA
|49,58
|2.114.039.927
|% 0,08
|
|ASELS
|52,45
|939.000.300
|% 0,77
|
|EREGL
|35,04
|915.825.229
|% -0,28
|
|KOZAL
|24,96
|4.681.738.223
|% 1,30
|
|EKGYO
|6,79
|463.521.606
|% -0,15
|
|ISCTR
|12,05
|672.204.363
|% 0,33
|
|YKBNK
|10,26
|538.040.592
|% 1,08
|
|DZGYO
|3,30
|136.693.871
|% 6,80
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3967
|19,4023
|% 0,05
|
|Euro
|21,3003
|21,3149
|% 0,58
|
|Sterlin
|24,0443
|24,1649
|% 0,58
|
|Frank
|21,5524
|21,6823
|% 0,37
|
|Riyal
|5,1570
|5,1829
|% 0,15
|
|13:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.004
|2.004
|8,92
|
|Altın Gr.
|1.249
|1.249
|6,50
|
|Cumhuriyet
|8.788
|8.921
|34,00
|
|Tam
|8.826
|8.943
|5,00
|
|Yarım
|4.311
|4.372
|3,00
|
|Çeyrek
|2.155
|2.186
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,12
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|15,64
|15,65
|0,05
|
|B. Petrol
|84,50
|84,50
|-0,26
|