***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.07.2023 10:24
***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKSLN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKSLN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170290
BIST
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11:496.323
En Düşük
|Değişim
|: 0,84%
|| 52,39
|Açılış
|: 6.371
|
|Önceki Kapanış
|: 6.270
|
6.235
En Yüksek
6.379
11:4926,0924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0038
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2274
En Düşük
26,0249
11:4928,7146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0624
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
29,1323
En Düşük
28,6069
11:491.625,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,37
|Açılış
|: 1.625,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
|
1.627,14
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler11:47
|IDEAS
|41,80
|24.326.580
|% 10,00
|
|DERIM
|16,61
|38.536.985
|% 10,00
|
|AYCES
|220,30
|61.754.973
|% 9,99
|
|AVHOL
|157,40
|15.266.698
|% 9,99
|
|OYAYO
|18,08
|18.019.798
|% 9,98
|
|PRZMA
|33,84
|55.452.476
|% -10,00
|
|LUKSK
|54,00
|14.521.599
|% -8,55
|
|EUKYO
|7,23
|889.189
|% -5,37
|
|ICUGS
|7,81
|6.793.088
|% -4,41
|
|IZFAS
|12,82
|33.595.459
|% -4,33
|
|SASA
|61,50
|3.226.950.918
|% 4,33
|
|THYAO
|216,70
|2.993.209.216
|% 0,98
|
|ASELS
|63,00
|2.364.123.450
|% 2,27
|
|KOZAL
|28,84
|1.974.573.053
|% 1,34
|
|ASTOR
|80,15
|1.864.565.822
|% -1,35
|
|ADESE
|1,81
|241.887.667
|% 1,69
|
|EKGYO
|8,38
|1.071.410.002
|% 0,00
|
|YKBNK
|13,08
|1.319.836.842
|% 0,69
|
|ZOREN
|3,65
|365.299.980
|% -1,62
|
|SKBNK
|2,91
|219.395.011
|% 0,69
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0875
|26,0928
|% 0,02
|
|Euro
|28,7122
|28,7288
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,5326
|33,7008
|% 0,22
|
|Frank
|29,4974
|29,6751
|% 0,48
|
|Riyal
|6,9395
|6,9743
|% 0,06
|
|11:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|11,23
|
|Altın Gr.
|1.625
|1.626
|10,31
|
|Cumhuriyet
|10.777
|10.940
|-12,00
|
|Tam
|10.475
|10.673
|31,00
|
|Yarım
|5.238
|5.361
|16,00
|
|Çeyrek
|2.627
|2.681
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,22
|23,24
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|19,47
|19,49
|0,07
|
|B. Petrol
|78,09
|78,09
|0,40
|
Seans Raporu
11:47
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