***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.10.2023 10:02
***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKSLN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKSLN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207889
BIST
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12:237.615
En Düşük
|Değişim
|: -1,98%
|| -154,13
|Açılış
|: 7.691
|
|Önceki Kapanış
|: 7.769
|
7.609
En Yüksek
7.711
12:2328,0237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0427
|Açılış
|: 28,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 28,0500
|
28,1586
En Düşük
27,8071
12:2329,6866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0083
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,0731
En Düşük
29,4310
12:231.788,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 13,34
|Açılış
|: 1.788,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.775,16
|
1.789,88
En Düşük
1.767,83
BIST En Aktif Hisseler12:21
|MEKAG
|48,66
|13.349.336
|% 9,99
|
|DOFER
|27,52
|1.831.126
|% 9,99
|
|VKING
|30,40
|11.339.513
|% 9,99
|
|QNBFB
|377,70
|3.822.324
|% 9,99
|
|INGRM
|499,10
|81.498.745
|% 9,98
|
|AYCES
|486,10
|27.472.356
|% -10,00
|
|BIOEN
|23,42
|223.103.152
|% -9,99
|
|ENSRI
|30,36
|10.842.935
|% -9,96
|
|PEKGY
|25,66
|12.184.292
|% -9,96
|
|MTRKS
|48,80
|26.249.821
|% -8,70
|
|THYAO
|209,10
|2.816.760.087
|% -2,11
|
|TUPRS
|132,40
|2.370.515.906
|% -0,75
|
|ASELS
|41,64
|2.148.328.727
|% 1,31
|
|PETKM
|20,92
|1.267.852.463
|% 0,38
|
|BRSAN
|959,80
|1.247.210.096
|% -1,63
|
|ZOREN
|5,49
|738.407.287
|% -4,36
|
|ODAS
|11,62
|1.226.676.661
|% 1,93
|
|EKGYO
|7,07
|507.290.611
|% -1,67
|
|YKBNK
|18,34
|1.210.360.042
|% -1,45
|
|PETKM
|20,92
|1.267.852.463
|% 0,38
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,0191
|28,0237
|% 0,15
|
|Euro
|29,6774
|29,6866
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,8805
|34,0504
|% 0,08
|
|Frank
|31,2857
|31,4742
|% 0,16
|
|Riyal
|7,4486
|7,4859
|% 0,22
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|9,66
|
|Altın Gr.
|1.788
|1.788
|12,88
|
|Cumhuriyet
|12.269
|12.464
|159,00
|
|Tam
|12.030
|12.107
|35,00
|
|Yarım
|6.034
|6.079
|18,00
|
|Çeyrek
|3.007
|3.039
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,21
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|20,89
|20,92
|0,18
|
|B. Petrol
|93,64
|93,64
|1,26
|