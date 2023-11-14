***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.11.2023 14:18
***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKSLN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKSLN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217794
BIST
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16:577.677
En Düşük
|Değişim
|: 1,43%
|| 108,50
|Açılış
|: 7.601
|
|Önceki Kapanış
|: 7.568
|
7.520
En Yüksek
7.683
16:5728,6292
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0388
|Açılış
|: 28,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6600
|
28,7072
En Düşük
28,5144
16:5730,9922
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,3708
|Açılış
|: 30,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
31,0053
En Düşük
30,5634
16:571.800,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 10,97
|Açılış
|: 1.800,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.803,38
En Düşük
897,50
BIST En Aktif Hisseler16:57
|BANVT
|143,00
|204.749.574
|% 10,00
|
|PENTA
|22,22
|143.191.063
|% 10,00
|
|BFREN
|11.910,00
|375.985.753
|% 10,00
|
|ISBTR
|634.305,00
|4.168.535
|% 10,00
|
|MIATK
|815,00
|2.734.347.807
|% 9,99
|
|PRZMA
|56,70
|61.140.702
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.908,00
|3.550.451
|% -10,00
|
|KLNMA
|60,75
|10.744.170
|% -10,00
|
|TURGG
|488,75
|41.298.544
|% -9,99
|
|ORMA
|219,00
|7.222.154
|% -9,99
|
|THYAO
|237,80
|7.228.542.096
|% 2,41
|
|TUPRS
|151,70
|3.380.595.104
|% 3,20
|
|ISCTR
|20,00
|2.809.085.610
|% 1,01
|
|MIATK
|815,00
|2.734.347.807
|% 9,99
|
|EKGYO
|7,44
|2.659.744.073
|% 6,13
|
|ODAS
|11,26
|1.207.964.613
|% 2,36
|
|IHLGM
|1,85
|179.795.107
|% 9,47
|
|REEDR
|25,46
|2.617.778.712
|% -6,74
|
|ADESE
|2,06
|127.429.153
|% 0,98
|
|SEGYO
|4,62
|225.473.623
|% 0,65
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6203
|28,6292
|% 0,14
|
|Euro
|30,9791
|30,9922
|% 1,21
|
|Sterlin
|35,4065
|35,5841
|% 1,16
|
|Frank
|31,8332
|32,0250
|% 0,79
|
|Riyal
|7,6104
|7,6486
|% 0,13
|
|16:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,65
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|876,99
|878,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|994,88
|999,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,71
|82,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.954,38
|1.954,72
|% 0,66
|