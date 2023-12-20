***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.12.2023 10:39
***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKSLN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKSLN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227238
BIST
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11:327.697
En Düşük
|Değişim
|: -0,38%
|| -29,06
|Açılış
|: 7.717
|
|Önceki Kapanış
|: 7.726
|
7.695
En Yüksek
7.764
11:3229,1263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0339
|Açılış
|: 29,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1100
|
29,1263
En Düşük
29,0147
11:3231,9477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0139
|Açılış
|: 31,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,8500
|
32,2159
En Düşük
31,8833
11:321.910,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,25
|Açılış
|: 1.910,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.908,55
|
1.913,05
En Düşük
1.904,81
BIST En Aktif Hisseler11:32
|QNBFB
|283,75
|1.836.430
|% 9,98
|
|SODSN
|89,50
|1.332.476
|% 9,95
|
|ISYAT
|11,39
|43.866.278
|% 9,94
|
|BAYRK
|10,97
|8.993.524
|% 9,92
|
|EGSER
|3,58
|23.344.112
|% 9,82
|
|BALAT
|19,80
|1.167.012
|% -10,00
|
|DERHL
|10,02
|2.749.578
|% -9,97
|
|PRZMA
|33,48
|24.763.351
|% -9,95
|
|GUBRF
|262,75
|45.087.637
|% -9,94
|
|SRVGY
|335,25
|77.104.560
|% -9,94
|
|THYAO
|242,30
|2.430.826.024
|% -1,22
|
|ISCTR
|23,94
|1.243.805.953
|% 0,50
|
|KBORU
|49,88
|1.073.615.866
|% -5,80
|
|AKBNK
|39,28
|1.026.341.381
|% 1,03
|
|YKBNK
|20,52
|966.112.136
|% -0,58
|
|BEGYO
|2,78
|172.178.683
|% -6,40
|
|ISCTR
|23,94
|1.243.805.953
|% 0,50
|
|EKGYO
|7,13
|356.357.391
|% 0,42
|
|YKBNK
|20,52
|966.112.136
|% -0,58
|
|IHLAS
|1,11
|29.354.308
|% 1,83
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1102
|29,1263
|% 0,12
|
|Euro
|31,9363
|31,9477
|% -0,04
|
|Sterlin
|36,7631
|36,9475
|% -0,40
|
|Frank
|33,6817
|33,8846
|% 0,04
|
|Riyal
|7,7395
|7,7783
|% 0,10
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,10
|24,12
|% 0,66
|
|Platin
|963,77
|965,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.209,91
|1.215,98
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,72
|79,72
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.040,94
|2.041,24
|% 0,66
|