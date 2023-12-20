***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.12.2023 12:28
***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKSLN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKSLN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227279
BIST
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14:167.655
En Düşük
|Değişim
|: -0,92%
|| -70,92
|Açılış
|: 7.717
|
|Önceki Kapanış
|: 7.726
|
7.648
En Yüksek
7.764
14:1629,1308
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0384
|Açılış
|: 29,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1100
|
29,1354
En Düşük
29,0147
14:1631,8977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0639
|Açılış
|: 31,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,8500
|
32,2159
En Düşük
31,8770
14:161.906,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -2,24
|Açılış
|: 1.906,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.908,55
|
1.913,05
En Düşük
1.904,81
BIST En Aktif Hisseler14:16
|SAMAT
|49,50
|32.277.969
|% 10,00
|
|QNBFB
|283,75
|7.084.386
|% 9,98
|
|SMART
|33,32
|57.489.152
|% 9,97
|
|SODSN
|89,50
|4.473.937
|% 9,95
|
|BAYRK
|10,97
|9.663.670
|% 9,92
|
|ISBTR
|459.000,00
|918.000
|% -10,00
|
|DERHL
|10,02
|3.910.325
|% -9,97
|
|PRZMA
|33,48
|31.617.444
|% -9,95
|
|GUBRF
|262,75
|236.600.366
|% -9,94
|
|SRVGY
|335,25
|79.547.862
|% -9,94
|
|THYAO
|242,60
|3.861.344.384
|% -1,10
|
|ISCTR
|23,86
|1.896.360.539
|% 0,17
|
|AKBNK
|39,22
|1.865.230.495
|% 0,87
|
|YKBNK
|20,50
|1.736.168.830
|% -0,68
|
|EREGL
|42,20
|1.626.029.776
|% -2,45
|
|BEGYO
|2,73
|470.614.994
|% -8,08
|
|YKBNK
|20,50
|1.736.168.830
|% -0,68
|
|ISCTR
|23,86
|1.896.360.539
|% 0,17
|
|EKGYO
|7,12
|546.178.350
|% 0,28
|
|AKBNK
|39,22
|1.865.230.495
|% 0,87
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1264
|29,1308
|% 0,13
|
|Euro
|31,8852
|31,8977
|% -0,20
|
|Sterlin
|36,7675
|36,9519
|% -0,39
|
|Frank
|33,6600
|33,8627
|% -0,02
|
|Riyal
|7,7418
|7,7806
|% 0,12
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,96
|23,99
|% 0,66
|
|Platin
|953,76
|956,74
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.203,34
|1.207,32
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,10
|80,10
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.033,31
|2.033,57
|% 0,66
|