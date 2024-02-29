***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.02.2024 10:06
***YKSLN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YKSLN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YKSLN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252883
BIST
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12:249.149
En Düşük
|Değişim
|: 0,96%
|| 86,96
|Açılış
|: 9.100
|
|Önceki Kapanış
|: 9.062
|
9.089
En Yüksek
9.166
12:2431,2268
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0251
|Açılış
|: 31,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2200
|
31,3072
En Düşük
31,1201
12:2433,9477
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0948
|Açılış
|: 33,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,7500
|
34,0964
En Düşük
33,7735
12:242.043,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,78
|Açılış
|: 2.043,50
|
|Önceki Kapanış
|: 2.040,58
|
2.048,08
En Düşük
2.035,77
BIST En Aktif Hisseler12:22
|ISYAT
|12,10
|55.834.403
|% 10,00
|
|LMKDC
|28,66
|75.753.138
|% 9,98
|
|BMSCH
|26,26
|104.732.313
|% 9,97
|
|BRKVY
|199,60
|28.288.466
|% 9,97
|
|ISGSY
|30,70
|31.521.286
|% 9,96
|
|EMNIS
|162,00
|2.436.480
|% -10,00
|
|SNKRN
|40,50
|1.492.911
|% -10,00
|
|ERSU
|28,16
|6.274.696
|% -9,97
|
|KARTN
|115,40
|257.388.386
|% -6,63
|
|LINK
|396,75
|307.171.931
|% -4,57
|
|EREGL
|45,92
|5.525.748.229
|% -2,09
|
|PGSUS
|872,50
|3.448.633.173
|% 1,99
|
|THYAO
|281,50
|3.285.620.912
|% 1,99
|
|REEDR
|67,70
|2.146.259.639
|% 7,55
|
|MIATK
|73,50
|2.071.684.845
|% 3,16
|
|EREGL
|45,92
|5.525.748.229
|% -2,09
|
|ISCTR
|10,98
|806.311.083
|% 0,18
|
|EKGYO
|11,29
|779.520.746
|% 1,26
|
|ZOREN
|5,44
|317.412.358
|% 0,18
|
|YKBNK
|23,34
|1.212.048.947
|% 1,48
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,2231
|31,2258
|% 0,08
|
|Euro
|33,9324
|33,9487
|% 0,28
|
|Sterlin
|39,4255
|39,6232
|% 0,10
|
|Frank
|35,4108
|35,6241
|% 0,12
|
|Riyal
|8,3012
|8,3428
|% 0,08
|
|12:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,42
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|887,36
|889,44
|% 0,66
|
|Paladyum
|941,84
|946,37
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,96
|81,96
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,54
|2.035,83
|% 0,66
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