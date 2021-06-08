***YKSLN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
08.06.2021 09:06
***YKSLN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940924
BIST
11:251.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,69
|Açılış
|: 1.447
|
|Önceki Kapanış
|: 1.447
|
1.450
En Düşük
1.444
11:258,6086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0040
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6340
En Düşük
8,5831
11:2510,4854
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0194
|Açılış
|: 10,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5214
En Düşük
10,4537
11:25522,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -3,11
|Açılış
|: 522,83
|
|Önceki Kapanış
|: 525,94
|
527,27
En Düşük
522,12
BIST En Aktif Hisseler11:25
|ATATP
|31,94
|8.856.387
|% 9,99
|
|RODRG
|18,82
|2.039.610
|% 9,99
|
|UFUK
|15,84
|17.662
|% 9,24
|
|SAYAS
|29,20
|5.514.217
|% 6,73
|
|KSTUR
|323,80
|97.464
|% 5,89
|
|SNKRN
|30,20
|40.317
|% -7,31
|
|CASA
|155,00
|60.605
|% -3,13
|
|OZRDN
|9,66
|425.917
|% -3,01
|
|CANTE
|7,57
|11.330.224
|% -2,70
|
|AKYHO
|1,74
|2.029.080
|% -2,25
|
|QUAGR
|27,48
|74.473.116
|% 4,17
|
|BOBET
|4,14
|56.279.564
|% 0,73
|
|IHLGM
|1,19
|46.367.283
|% 0,00
|
|ESEN
|32,80
|32.369.226
|% -0,97
|
|TRILC
|37,90
|22.590.008
|% -1,30
|
|BOBET
|4,14
|56.279.564
|% 0,73
|
|ZRGYO
|1,62
|8.187.598
|% 0,00
|
|GWIND
|3,90
|15.904.012
|% 0,00
|
|TURSG
|5,18
|15.939.498
|% 0,19
|
|PEKGY
|1,02
|2.909.017
|% 0,00
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6069
|8,6086
|% -0,05
|
|Euro
|10,4793
|10,4854
|% -0,18
|
|Sterlin
|12,1191
|12,1799
|% -0,44
|
|Frank
|9,5348
|9,5922
|% -0,24
|
|Riyal
|2,2859
|2,2974
|% -0,16
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-7,54
|
|Altın Gr.
|522
|522
|-3,75
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.518
|-12,00
|
|Tam
|3.451
|3.540
|-8,44
|
|Yarım
|1.668
|1.712
|-4,08
|
|Çeyrek
|837
|856
|-2,05
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,68
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,64
|7,65
|-0,08
|
|B. Petrol
|70,88
|70,88
|-0,59
|