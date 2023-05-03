***YKSLN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
03.05.2023 15:35
***YKSLN*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler YKSLN
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Yüksel Göktürk tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146311
BIST
17:004.468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -38,41
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
17:0019,4740
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0116
|Açılış
|: 20,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
17:0021,5385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1299
|Açılış
|: 22,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
17:001.261,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,14
|Açılış
|: 1.261,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.257,55
BIST En Aktif Hisseler17:00
|INTEM
|77,00
|10.476.728
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|59.449.493
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|25.556.994
|% 9,95
|
|ICBCT
|7,00
|64.936.532
|% 9,37
|
|ISMEN
|45,32
|159.921.411
|% 8,68
|
|CRDFA
|3,42
|21.965.218
|% -10,00
|
|BFREN
|3.177,00
|35.465.500
|% -10,00
|
|ECZYT
|112,50
|74.417.909
|% -10,00
|
|MAGEN
|30,06
|33.863.946
|% -10,00
|
|KOPOL
|40,50
|91.581.307
|% -10,00
|
|EUPWR
|80,80
|7.538.686.542
|% 2,34
|
|THYAO
|127,00
|3.736.448.529
|% 0,55
|
|EREGL
|31,30
|2.155.136.082
|% -2,92
|
|KOZAL
|16,48
|1.990.799.775
|% -7,47
|
|TUPRS
|66,85
|1.964.305.285
|% 2,30
|
|KOZAL
|16,48
|1.990.799.775
|% -7,47
|
|EKGYO
|5,59
|661.304.189
|% -2,78
|
|EUPWR
|80,80
|7.538.686.542
|% 2,34
|
|YKBNK
|9,26
|839.139.575
|% -0,96
|
|ISCTR
|10,66
|770.207.202
|% -0,47
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4647
|19,4740
|% 0,06
|
|Euro
|21,5302
|21,5385
|% 0,61
|
|Sterlin
|24,2820
|24,4037
|% 0,38
|
|Frank
|21,8350
|21,9665
|% 0,63
|
|Riyal
|5,1767
|5,2027
|% 0,06
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|-0,48
|
|Altın Gr.
|1.261
|1.262
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|9.089
|9.227
|134,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.466
|4.554
|-57,00
|
|Çeyrek
|2.240
|2.284
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,34
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|15,80
|15,82
|-0,06
|
|B. Petrol
|72,69
|72,69
|-2,63
|