***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.12.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2019 tarihli yazısı ile onaylanarak İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20.12.2019 tarihi itibarıyla tescil edilen Şirketimiz esas sözleşmesinde yer alan Geçici Madde 1'in kaldırılmasına, gerekli izin ve uygun görüşün alınması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına Yönetim Kurulumuz tarafından bugün karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819010BIST