***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili
14.02.2020 14:00
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2019 tarihli yazısı ile onaylanarak İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20.12.2019 tarihi itibarıyla tescil edilen Şirketimiz esas sözleşmesinde yer alan Geçici Madde 1'in kaldırılmasına, gerekli izin ve uygun görüşün alınması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına Yönetim Kurulumuz tarafından bugün karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819010
BIST
15:16120.745
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 204,59
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.537
15:166,0611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0195
|Açılış
|: 6,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
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6,0652
En Düşük
6,0344
15:166,5701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0154
|Açılış
|: 6,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
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6,5764
En Düşük
6,5408
15:16307,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,14
|Açılış
|: 307,26
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,39
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,85
|598.308.770
|% 18,75
|
|AYCES
|12,74
|6.147.835
|% 14,98
|
|ARDYZ
|17,75
|256.229.238
|% 12,34
|
|ALCTL
|19,90
|53.017.207
|% 11,73
|
|BJKAS
|3,01
|316.932.292
|% 10,66
|
|TUKAS
|12,75
|2.828.792
|% -16,45
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,14
|42.201.279
|% -8,94
|
|OZBAL
|2,39
|11.173.495
|% -8,78
|
|QNBFB
|52,45
|850.903
|% -6,00
|
|THYAO
|14,96
|1.079.682.925
|% -0,20
|
|ASELS
|29,22
|1.059.492.017
|% 3,54
|
|GSRAY
|2,85
|598.308.770
|% 18,75
|
|ISGYO
|2,24
|543.545.144
|% 8,21
|
|PETKM
|4,14
|413.270.899
|% 1,47
|
|ISGYO
|2,24
|543.545.144
|% 8,21
|
|GSRAY
|2,85
|598.308.770
|% 18,75
|
|CEMAS
|1,24
|185.634.226
|% 2,48
|
|KARSN
|1,91
|245.584.607
|% 3,80
|
|IHLGM
|1,39
|161.165.773
|% 2,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8719
|7,9114
|% 0,14
|
|Frank
|6,1477
|6,1847
|% 0,04
|
|Riyal
|1,6107
|1,6187
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.577
|1.577
|0,43
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,58
|
|Cumhuriyet
|2.031
|2.062
|2,00
|
|Tam
|2.022
|2.072
|-0,40
|
|Yarım
|977
|1.002
|-0,20
|
|Çeyrek
|490
|501
|-0,09
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,73
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,01
|
|B. Petrol
|57,17
|57,17
|0,83
|