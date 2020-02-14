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***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili

14.02.2020 14:00
GÜNCEL HABERLER



***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Esas Sözleşme Tadili )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.12.2019 tarihli yazısı ile onaylanarak İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 20.12.2019 tarihi itibarıyla tescil edilen Şirketimiz esas sözleşmesinde yer alan Geçici Madde 1'in kaldırılmasına, gerekli izin ve uygun görüşün alınması için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na ve Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına Yönetim Kurulumuz tarafından bugün karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819010


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AYCES 12,74 6.147.835 % 14,98  
ARDYZ 17,75 256.229.238 % 12,34  
ALCTL 19,90 53.017.207 % 11,73  
BJKAS 3,01 316.932.292 % 10,66  
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Riyal 1,6107 1,6187 % 0,27  
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Altın Gr. 307 307 0,58  
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Yarım 977 1.002 -0,20  
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