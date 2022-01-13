***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 13.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği uyarınca 202