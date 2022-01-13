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***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

13.01.2022 14:16
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler


***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

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Açıklamalar

Şirketimizin 13.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği uyarınca 202
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BIST En Aktif Hisseler14:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TETMT 367,40 10.760.157 % 10,00  
UZERB 74,85 3.983.742 % 9,99  
EMNIS 26,28 1.828.668 % 9,96  
DENGE 1,46 2.066.541 % 9,77  
PKENT 8.080,00 11.941.424 % 9,41  
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14:20 Alış Satış %  
Dolar 13,5881 13,5989 % 2,84  
Euro 15,5918 15,6138 % 3,02  
Sterlin 18,6212 18,7146 % 3,01  
Frank 14,8334 14,9228 % 2,91  
Riyal 3,6092 3,6273 % 2,74  
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14:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.823 1.824 -4,02  
Altın Gr. 796 796 19,08  
Cumhuriyet 5.289 5.369 -77,00  
Tam 5.259 5.392 -80,62  
Yarım 2.542 2.608 -38,99  
Çeyrek 1.275 1.304 -19,50  
Gümüş.Ons 23,18 23,21 0,00  
Gümüş Gr. 10,11 10,12 0,26  
B. Petrol 84,72 84,72 0,05  
Seans Raporu 14:20
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