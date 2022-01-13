***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
13.01.2022 14:16
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.01.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği uyarınca 202
14:222.080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 16,01
|Açılış
|: 2.057
|
|Önceki Kapanış
|: 2.064
|
2.087
En Düşük
2.054
14:2213,6023
En Yüksek
|Değişim
|: 2,86%
|| 0,3788
|Açılış
|: 13,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8050
|
13,6720
En Düşük
13,1506
14:2215,6077
En Yüksek
|Değişim
|: 2,98%
|| 0,4515
|Açılış
|: 15,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7003
En Düşük
15,0822
14:22796,28
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 19,31
|Açılış
|: 796,28
|
|Önceki Kapanış
|: 776,97
|
802,87
En Düşük
772,46
BIST En Aktif Hisseler14:20
|TETMT
|367,40
|10.760.157
|% 10,00
|
|UZERB
|74,85
|3.983.742
|% 9,99
|
|EMNIS
|26,28
|1.828.668
|% 9,96
|
|DENGE
|1,46
|2.066.541
|% 9,77
|
|PKENT
|8.080,00
|11.941.424
|% 9,41
|
|UTPYA
|10,79
|822.246
|% -9,93
|
|BRMEN
|2,57
|684.958
|% -8,54
|
|ISBIR
|53,30
|636.892
|% -7,22
|
|MMCAS
|3,15
|116.929
|% -5,41
|
|YONGA
|24,92
|295.186
|% -5,03
|
|KRDMD
|13,30
|4.043.750.278
|% 1,92
|
|THYAO
|28,78
|3.420.935.959
|% 7,07
|
|GARAN
|11,90
|1.428.608.964
|% 0,42
|
|EREGL
|31,86
|1.384.532.114
|% 0,89
|
|SISE
|15,32
|1.378.026.972
|% 0,86
|
|KRDMD
|13,30
|4.043.750.278
|% 1,92
|
|YKBNK
|3,85
|921.728.078
|% -0,77
|
|THYAO
|28,78
|3.420.935.959
|% 7,07
|
|ODAS
|1,39
|168.354.427
|% 2,21
|
|GARAN
|11,90
|1.428.608.964
|% 0,42
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5881
|13,5989
|% 2,84
|
|Euro
|15,5918
|15,6138
|% 3,02
|
|Sterlin
|18,6212
|18,7146
|% 3,01
|
|Frank
|14,8334
|14,9228
|% 2,91
|
|Riyal
|3,6092
|3,6273
|% 2,74
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.824
|-4,02
|
|Altın Gr.
|796
|796
|19,08
|
|Cumhuriyet
|5.289
|5.369
|-77,00
|
|Tam
|5.259
|5.392
|-80,62
|
|Yarım
|2.542
|2.608
|-38,99
|
|Çeyrek
|1.275
|1.304
|-19,50
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,21
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,26
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|0,05
|