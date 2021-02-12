***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
12.02.2021 18:22
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
İstanbul Esenyurt Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/02/2021
Açıklamalar
Yükselen Çelik A.Ş.'nin 01.01.2020 - 31.12.2020 Dönemine ait Gelir Tablosu, 2020 Yılı 4.Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Esenyurt Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuştur. Ekte yer alan tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Şirketimizin 2019 yılı sonunda açıklamış olduğu Vergi Usul Kanunu bilançolarında, gayrimenkul satışından elde edilen gelir ayrıştırıldığında vergi öncesi karı, 15.539.450 TL olarak gerçekleşmişti.
2020 yılı vergi öncesi karı bir önceki yılın aynı dönemine nazaran %38 civarında artış göstererek 21.438.905 TL olmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909432
BIST
18:051.538
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -7,15
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
18:057,0263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0476
En Düşük
7,0087
18:058,5189
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0186
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4862
18:05412,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,38
|Açılış
|: 412,09
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,90
En Düşük
408,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|34,98
|10.183.098
|% 10,00
|
|AVGYO
|5,39
|20.217.823
|% 10,00
|
|KONTR
|94,70
|94.056.421
|% 9,99
|
|BAKAB
|29,06
|57.680.695
|% 9,99
|
|KRGYO
|7,60
|26.511.519
|% 9,99
|
|EKIZ
|11,79
|962.842
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|1.156.397
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,48
|975.585
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|137.709.098
|% -9,98
|
|PSDTC
|36,72
|7.562.767
|% -9,96
|
|KOZAL
|144,20
|2.909.434.677
|% 5,49
|
|SASA
|34,42
|1.664.409.909
|% 9,97
|
|GARAN
|9,92
|1.530.374.641
|% -0,20
|
|SISE
|7,69
|870.331.474
|% -0,90
|
|EKGYO
|2,52
|843.041.027
|% -1,56
|
|EKGYO
|2,52
|843.041.027
|% -1,56
|
|DOHOL
|3,58
|687.750.556
|% -2,45
|
|TSKB
|1,75
|325.539.430
|% -1,13
|
|GARAN
|9,92
|1.530.374.641
|% -0,20
|
|PETKM
|4,98
|722.975.456
|% -2,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0201
|7,0263
|% 0,01
|
|Euro
|8,5124
|8,5189
|% -0,22
|
|Sterlin
|9,6952
|9,7439
|% 0,19
|
|Frank
|7,8453
|7,8925
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8664
|1,8758
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|-1,28
|
|Altın Gr.
|412
|413
|0,11
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.781
|-29,00
|
|Tam
|2.724
|2.795
|-32,32
|
|Yarım
|1.317
|1.352
|-15,63
|
|Çeyrek
|660
|676
|-7,82
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,36
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,07
|
|B. Petrol
|61,92
|61,92
|0,78
|
Seans Raporu
18:05
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17:59EUHOL
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 3.91 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 558, 988 adet işlem
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 99 kaybederek (% -0.59 ) 1, 348
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17:58
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