***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.12.2020Mali Tablonun Verildiği Otoriteİstanbul Esenyurt Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniGeçici Vergi BeyannamesiMali Tablonun Verilme Tarihi12/02/2021AçıklamalarYükselen Çelik A.Ş.'nin 01.01.2020 - 31.12.2020 Dönemine ait Gelir Tablosu, 2020 Yılı 4.Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Esenyurt Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuştur. Ekte yer alan tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Şirketimizin 2019 yılı sonunda açıklamış olduğu Vergi Usul Kanunu bilançolarında, gayrimenkul satışından elde edilen gelir ayrıştırıldığında vergi öncesi karı, 15.539.450 TL olarak gerçekleşmişti.2020 yılı vergi öncesi karı bir önceki yılın aynı dönemine nazaran %38 civarında artış göstererek 21.438.905 TL olmuştur.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909432BIST