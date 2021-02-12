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***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

12.02.2021 18:22



***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
İstanbul Esenyurt Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
12/02/2021
Açıklamalar

Yükselen Çelik A.Ş.'nin 01.01.2020 - 31.12.2020 Dönemine ait Gelir Tablosu, 2020 Yılı 4.Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Esenyurt Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuştur. Ekte yer alan tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Şirketimizin 2019 yılı sonunda açıklamış olduğu Vergi Usul Kanunu bilançolarında, gayrimenkul satışından elde edilen gelir ayrıştırıldığında vergi öncesi karı, 15.539.450 TL olarak gerçekleşmişti.
2020 yılı vergi öncesi karı bir önceki yılın aynı dönemine nazaran %38 civarında artış göstererek 21.438.905 TL olmuştur.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909432


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