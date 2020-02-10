***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.11.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 29.11.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurduğu üzere Yatırım teşviklerinden yararlanmak amacıylaBazı tarife ve gruplardaki makine ve ekipman alımlarında, ithal ettiği makine ve ekipmanların gümrük vergisinden muaf tutulması, İthal ve yerli her türlü makine ve ekipman alımlarının Katma Değer Vergisi'nden muaf tutulması, Teşvik kapsamına giren çeşitli kredi ve sübvansiyonlardan faydalanılmasıKapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptığı başvuru olumlu sonuçlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817848BIST