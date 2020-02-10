***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.02.2020 09:27
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.11.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.11.2019 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurduğu üzere Yatırım teşviklerinden yararlanmak amacıyla
Bazı tarife ve gruplardaki makine ve ekipman alımlarında, ithal ettiği makine ve ekipmanların gümrük vergisinden muaf tutulması, İthal ve yerli her türlü makine ve ekipman alımlarının Katma Değer Vergisi'nden muaf tutulması, Teşvik kapsamına giren çeşitli kredi ve sübvansiyonlardan faydalanılması
Kapsamında T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptığı başvuru olumlu sonuçlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817848
BIST
10:57120.875
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -140,10
|Açılış
|: 120.459
|
|Önceki Kapanış
|: 121.015
|
120.953
En Düşük
120.082
10:575,9990
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
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|Açılış
|: 6,0130
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|Önceki Kapanış
|: 5,9940
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En Düşük
5,9746
10:576,5706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
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|Açılış
|: 6,5850
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|Önceki Kapanış
|: 6,5650
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En Düşük
6,5480
10:57303,55
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|: -0,06%
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|Açılış
|: 303,55
|
|Önceki Kapanış
|: 303,75
|
303,92
En Düşük
301,79
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|9,15
|32.755.646
|% 19,92
|
|FORMT
|2,99
|10.298
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,13
|3.370.866
|% 14,65
|
|AYCES
|13,15
|6.408.727
|% 13,46
|
|ALCTL
|18,63
|27.598.220
|% 13,05
|
|TACTR
|3,00
|23.028
|% -9,91
|
|UZERB
|2,06
|7.315
|% -8,85
|
|SERVE
|1,33
|3.116
|% -8,28
|
|HALKS
|2,04
|10.200
|% -7,27
|
|NIBAS
|5,21
|26
|% -6,96
|
|THYAO
|14,48
|271.415.166
|% 0,07
|
|GUSGR
|2,87
|158.775.797
|% 1,41
|
|ASELS
|24,70
|115.750.479
|% 0,98
|
|KRDMD
|2,93
|112.120.097
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,31
|105.397.360
|% 6,50
|
|IHLGM
|1,31
|105.397.360
|% 6,50
|
|GUSGR
|2,87
|158.775.797
|% 1,41
|
|ODAS
|2,24
|91.199.413
|% 0,45
|
|KRDMD
|2,93
|112.120.097
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,90
|34.053.503
|% 2,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7067
|7,7453
|% -0,29
|
|Frank
|6,1127
|6,1495
|% -0,29
|
|Riyal
|1,5946
|1,6026
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.572
|1.572
|1,83
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,57
|
|Cumhuriyet
|2.011
|2.041
|7,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|15,37
|
|Yarım
|967
|992
|7,44
|
|Çeyrek
|485
|496
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,77
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|54,34
|54,34
|-0,11
|