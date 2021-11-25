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***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)

25.11.2021 18:14
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Tedarikçilerimiz arasında yer alan ve sıvı çelikten dövülmüş çelik temin ettiğimiz tedarikçilerden biri olan MKEK (Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu) ile 2020 yılında yapılan ve daha sonra 2021 yılında yeniden müzakere edilerek güncellenen işbirliği anlaşmamız ilgili kurumun içsel dinamiklerine ve kendi iç organizasyonunda yaşanan değişikliğe bağlı olarak geçici süreyle askıya alınmıştır.
16.03.2021 tarihli KAP açıklamamızda, Şirketimiz ile MKEK arasında sürdürülen iş birliği anlaşmasının her iki kurumun menfaatleri doğrultusunda güncellendiğini, güncellenen anlaşma ile birlikte Şirketimizin hali hazırda ithal etmekte olduğu bazı çelik hammaddelerin yerlileşmesini ve bu sayede hammadde tedarikinde göreceli olarak döviz kur riskinin azalmasını hedeflediğimizi belirtmiştik. Güncellenen anlaşmaya göre minimum 4.000.000 TL – 8.000.000 TL teminat mektubu ve minimum 2.000 ton – 3.000 ton alım taahhüdümüz bulunmaktadır. Şirketimiz bu taahhütlerini yerine getirmiştir ancak ilgili tedarikçiden 2021 yılında sipariş ettiğimiz hammaddenin halen yarıdan fazlası tarafımıza teslim edilememiştir.
Sürekli olarak teslimatların gecikmesi ve MKEK'nin çelik üretimi konusundaki yetersizliği nedeniyle satış gelirlerimiz içindeki payı oldukça düşük kalmıştır. Uzun termin süreleri ve tedarikçi tarafında yaşanan gecikmeler nedeniyle tedarik zinciri yönetiminde aksamalar olmaması adına bahsi geçen tedarikçimize alternatif olarak başka kurumlar ile gerekli işbirliği zaten çok önceden geliştirilmiştir.
Sonuç olarak
tedarikçi nezdinde yaşanan içsel sorunlar ve üretimdeki gecikmelere bağlı olarak ilgili tedarikçiden istenilen verim alınamamıştır.
Bu bağlamda askıya alınmış olan işbirliği anlaşmamız 2022 yılı için yeniden müzakere edilerek devreye alınabileceği gibi tümüyle işbirliğimizi sonlandırmamız da söz konusu olabilir.
Şirketimizin hali hazırda MKEK'ye alternatif olarak çalıştığı birçok tedarikçi ile kuvvetli ilişkileri bulunmakta olup bu anlaşmanın askıya alınması tedarik zincirimizde herhangi bir aksamaya neden olmayacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979657


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