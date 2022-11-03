***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2022 11:32
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2022 yılı 3. ç sıra 16.03.2022 tarihinde kamuya duyurduğumuz 2022 yılına ilişkin beklentilerimiz ile ilgili bir değişiklik olmamakla birlikte hedeflerimize rahatlıkla ulaşabileceğimizi öngörmekteyiz.
3. Bununla birlikte yatırım programı olağan akışında sürmektedir. 2023 yılında yatırımların tamamlanmasını müteakip geçmişte 25.000 tondan 100.000 tona çıkan kapasite, yeniden yükselerek 200.000 ton seviyesine ulaşacaktır.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076471
BIST
11:304.081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 9,05
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.092
En Düşük
4.056
11:3018,6202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0028
|Açılış
|: 18,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
11:3018,2297
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0550
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1961
11:30973,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,35
|Açılış
|: 972,91
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
972,73
BIST En Aktif Hisseler11:28
|SUMAS
|108,90
|248.837
|% 10,00
|
|ERCB
|93,75
|44.750.462
|% 9,97
|
|MIATK
|75,60
|121.997.231
|% 9,96
|
|KERVN
|0,86
|846.518
|% 8,86
|
|HURGZ
|4,45
|39.366.457
|% 8,54
|
|VKING
|13,23
|369.302
|% -10,00
|
|SMRTG
|85,05
|10.018.975
|% -7,55
|
|CMBTN
|405,40
|30.614.861
|% -6,09
|
|HEDEF
|13,17
|14.251.214
|% -5,18
|
|FROTO
|355,20
|625.580.147
|% -4,52
|
|THYAO
|102,60
|3.712.312.620
|% 1,79
|
|TUPRS
|407,30
|2.507.769.799
|% 3,11
|
|PETKM
|14,10
|1.368.219.450
|% 1,29
|
|ASELS
|35,58
|1.255.862.609
|% -0,84
|
|YKBNK
|8,76
|775.967.416
|% -1,79
|
|EKGYO
|4,54
|586.109.178
|% 0,00
|
|PETKM
|14,10
|1.368.219.450
|% 1,29
|
|YKBNK
|8,76
|775.967.416
|% -1,79
|
|ODAS
|8,56
|692.062.449
|% 1,18
|
|ISCTR
|8,96
|693.087.024
|% -0,11
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6185
|18,6215
|% 0,02
|
|Euro
|18,2067
|18,2313
|% -0,29
|
|Sterlin
|20,9910
|21,0963
|% -0,77
|
|Frank
|18,3752
|18,4859
|% -0,62
|
|Riyal
|4,9399
|4,9646
|% -0,04
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.625
|1.625
|-9,89
|
|Altın Gr.
|974
|974
|-5,55
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.728
|39,00
|
|Tam
|6.562
|6.622
|-55,00
|
|Yarım
|3.198
|3.237
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.604
|1.618
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|19,05
|19,08
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,08
|
|B. Petrol
|95,12
|95,12
|-1,04
|
Seans Raporu
11:28
daha fazla
-
11:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 56 kaybederek (% -0.06 ) 4, 416
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11:43XU100
Endeks 4, 075 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 07 üstünde . İşlem hacmi 26, 725.00 milyon TL de
-
11:43NTGAZ
Yüzde 8.03 oranında artışla 38.76 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 257, 449 adet işlem
-
11:42ULUSE
Yüzde 6.32 oranında artışla 154.80 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 947 adet işlem
-
11:41ISSEN
Yüzde 4.63 oranında artışla 62.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 255, 024 adet işlem