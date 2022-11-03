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***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.11.2022 11:32
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

2022 yılı 3. ç sıra 16.03.2022 tarihinde kamuya duyurduğumuz 2022 yılına ilişkin beklentilerimiz ile ilgili bir değişiklik olmamakla birlikte hedeflerimize rahatlıkla ulaşabileceğimizi öngörmekteyiz.
3. Bununla birlikte yatırım programı olağan akışında sürmektedir. 2023 yılında yatırımların tamamlanmasını müteakip geçmişte 25.000 tondan 100.000 tona çıkan kapasite, yeniden yükselerek 200.000 ton seviyesine ulaşacaktır.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076471


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