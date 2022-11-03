***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2022 yılı 3. ç sıra 16.03.2022 tarihinde kamuya duyurduğumuz 2022 yılına ilişkin beklentilerimiz ile ilgili bir değişiklik olmamakla birlikte hedeflerimize rahatlıkla ulaşabileceğimizi öngörmekteyiz.3. Bununla birlikte yatırım programı olağan akışında sürmektedir. 2023 yılında yatırımların tamamlanmasını müteakip geçmişte 25.000 tondan 100.000 tona çıkan kapasite, yeniden yükselerek 200.000 ton seviyesine ulaşacaktır.Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076471BIST