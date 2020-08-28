***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Başvurumuza İlişkin SPK Onayı HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Bedelsiz Sermaye Artırımı Başvurumuza İlişkin SPK Onayına AçıklamaYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.07.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 152.500.000Mevcut Sermaye (TL) 43.310.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 86.620.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010 16.775.000 16.775.000,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010 NâmaB Grubu, YKSLN, TREYUKC00028 26.535.000 26.535.000,000 100,00000 B Grubu B Grubu, YKSLN, TREYUKC00028 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 43.310.000 43.310.000,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 43.310.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 21.07.2020SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 27.08.2020Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 152.500.000 TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde 43.310.000 TL olan ödenmiş sermaye tutarının Hisse Senedi İhraç Primlerinden 48.840.426,86 TL, Özel Fonlardan 12.822.895,85 TL ve Geçmiş Yıllar Karlarından 24.956.677,29 TL olmak üzere 86.620.000 TL tutarında artırılarak 129.930.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") 21.07.2020 tarihinde başvurduğumuzu duyurmuştuk.SPK tarafından 24.10.2019 tarihinde onaylanan Halka Arz İzahnamemizin "E—HALKA ARZ" bölümünün E.5. maddesinin "İhraççı tarafından verilen taahhüt" başlığı altında "Yönetim Kurulu'nun 08.03.2019 tarih ve 2019/04 sayılı kararı ile Hisse ihraç primi dağıtımı ve yıllık kar dağıtımı suretiyle iç kaynaklardan sermaye artırımının halka arz tarihinden itibaren herhangi bir süre ile sınırlandırılmamasına karar verilmiştir." ibaresine yer verilmiştir.SPK'ya yaptığımız başvurumuz neticesinde Şirketimizin bu konudaki tüm ısrar ve çabalarına rağmen, yukarıda anılan madde dayanak gösterilerek bedelsiz sermaye artırımında Özel Fonların ve Geçmiş Yıllar Karlarının dahil edilemeyeceği ve sermaye artırımında yalnızca Hisse Senedi İhraç Primlerine ilişkin tutarın dahil edilebileceği tarafımıza beyan edilmiştir. Bunun neticesinde Şirketimizin %200 oranında gerçekleştirmeyi arzu ettiği bedelsiz sermaye artışının SPK'nın 27.08.2020 tarih ve 52 sayılı Haftalık Bülten'inde onay verdiği oranda (%100) bedelsiz sermaye artışı şeklinde yapılması söz konusudur.Şirketimizin bu sermaye artışında, SPK'nın kullanmasına izin vermemiş olduğu Özel Fonlar gayrimenkul satışından elde edilmiş ve vergi istisnasından faydalanılmış olması nedeniyle azami 5 yıl süre içerisinde sermayeye ilave edilmek durumundadır. Bu kapsamda halka arzın üzerinden 1 yıl geçmesini müteakip ilgili fonların Yönetim Kurulu'nun uygun göreceği bir tarihte sermayeye ilave edilmesi planlanmaktadır.Sonuç olarak SPK'nın uygun gördüğü şekilde 43.310.000 TL olan ödenmiş sermayenin 43.310.000 TL artışla 86.620.000 TL'ye (%100 bedelsiz) çıkarılmasına ilişkin süreçler ivedilikle tamamlanacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871520BIST