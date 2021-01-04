***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Yönetim Kurulu Komiteleri
04.01.2021 16:48
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.12.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 04.01.2021 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. Maddesi kapsamında Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Hale Çırak'ın Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görevlendirilmesine ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896729
BIST
18:001.496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 18,87
|Açılış
|: 1.482
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1.500
En Düşük
1.479
18:007,4152
En Yüksek
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|Açılış
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7,4426
En Düşük
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18:009,1129
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 452,98
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463,27
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler18:00
|IDGYO
|7,48
|6.177.216
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|313.918
|% 10,00
|
|NIBAS
|57,20
|27.143.114
|% 10,00
|
|CASA
|116,60
|1.474.563
|% 10,00
|
|TKURU
|237,90
|682.535
|% 9,99
|
|ARZUM
|22,44
|503.256.653
|% -8,85
|
|RTALB
|28,14
|38.674.423
|% -7,07
|
|YONGA
|28,54
|697.537
|% -4,87
|
|YBTAS
|14.899,00
|290.996
|% -4,49
|
|HDFGS
|7,99
|68.818.752
|% -4,20
|
|TURSG
|7,10
|688.760.558
|% 7,58
|
|ARZUM
|22,44
|503.256.653
|% -8,85
|
|OYAKC
|9,09
|409.086.807
|% 3,53
|
|IHLGM
|1,34
|290.685.782
|% 7,20
|
|ODAS
|3,92
|267.975.194
|% 0,51
|
|IHLGM
|1,34
|290.685.782
|% 7,20
|
|TURSG
|7,10
|688.760.558
|% 7,58
|
|HLGYO
|3,34
|231.572.453
|% 4,05
|
|ODAS
|3,92
|267.975.194
|% 0,51
|
|PEKGY
|2,62
|144.816.433
|% 0,38
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4117
|7,4152
|% -0,20
|
|Euro
|9,1008
|9,1129
|% 0,42
|
|Sterlin
|10,0479
|10,0983
|% -0,78
|
|Frank
|8,3801
|8,4306
|% 0,28
|
|Riyal
|1,9693
|1,9791
|% -0,27
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.932
|35,64
|
|Altın Gr.
|463
|463
|10,12
|
|Cumhuriyet
|3.048
|3.094
|45,00
|
|Tam
|3.029
|3.106
|39,48
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|19,09
|
|Çeyrek
|734
|751
|9,55
|
|Gümüş.Ons
|27,23
|27,27
|0,92
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,27
|
|B. Petrol
|52,22
|52,22
|0,42
|
Seans Raporu
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 83 artarak (% 1.27 ) 1, 345
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Tabandan işlem gören hisse senetleri : BRMEN, ADEL, INTEM, VKING
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AFYON, SODSN, UMPAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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