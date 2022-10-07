***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Yönetim Kurulu Komiteleri









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 07.10.2022 tarihli toplantısındaSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. Maddesi kapsamında Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Pınar Kaya'nın Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görevlendirilmesine ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069142BIST