***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Yönetim Kurulu Komiteleri
07.10.2022 18:37
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş. ( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 07.10.2022 tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ("Tebliğ") 11. Maddesi kapsamında Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Pınar Kaya'nın Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak görevlendirilmesine ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne üye olarak atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069142
BIST
18:053.568
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|Değişim
|: 0,39%
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En Düşük
1.010,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|2.591,80
|327.548.728
|% 10,00
|
|KONYA
|1.490,50
|139.457.789
|% 10,00
|
|CRFSA
|40,30
|144.869.325
|% 9,99
|
|KRONT
|53,65
|79.166.590
|% 9,98
|
|CMBTN
|312,20
|38.285.064
|% 9,97
|
|INFO
|8,69
|132.052.251
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.998.152
|% -9,91
|
|RODRG
|34,50
|7.842.243
|% -7,26
|
|KLRHO
|26,50
|180.965.491
|% -6,69
|
|COSMO
|47,38
|3.206.172
|% -6,18
|
|THYAO
|84,20
|5.822.374.481
|% -0,59
|
|SASA
|87,05
|4.279.595.109
|% 2,17
|
|SISE
|29,76
|4.276.744.868
|% 1,02
|
|ASELS
|31,48
|3.082.959.742
|% 0,13
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,30
|2.312.367.007
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,14
|1.834.516.638
|% 0,00
|
|ISCTR
|8,35
|1.437.870.877
|% 0,00
|
|AKBNK
|12,86
|2.087.481.962
|% -0,31
|
|ODAS
|7,51
|1.137.976.028
|% 3,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5708
|18,5984
|% 0,08
|
|Euro
|18,1718
|18,1818
|% -0,03
|
|Sterlin
|20,5995
|20,7028
|% -0,32
|
|Frank
|18,6378
|18,7500
|% -0,22
|
|Riyal
|4,9296
|4,9543
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-12,21
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.017
|-6,16
|
|Cumhuriyet
|6.772
|6.874
|-65,00
|
|Tam
|6.824
|6.887
|-44,00
|
|Yarım
|3.325
|3.367
|-21,00
|
|Çeyrek
|1.666
|1.683
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|20,22
|20,25
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|12,11
|12,12
|-0,23
|
|B. Petrol
|97,13
|97,13
|2,71
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