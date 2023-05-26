***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıHSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023 - 31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi12.05.2023Tescil Tarihi26.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su26 Mayıs 2023 Sayı : 10839AçıklamalarŞirketimizin 10.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerileriyle HSY Danışmanlık Ve Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesi hususu, 12.05.2023 tarihli 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunularak oy çokluğu ile kabul edilmiş ve 26.05.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154161BIST