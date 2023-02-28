***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimizin 01.01.2022 - 31.12.2022 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş faaliyet raporu ekte yer almaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117913BIST