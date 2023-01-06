Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

06.01.2023 14:15
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler


***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin faaliyetlerine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği uyarınca 2022 yılına ve 2023 yılı birinci çeyreğine ilişkin aşağıda yer alan beklentilerimizin basın-yayın organları, analist veya kurumsal iletişim toplantıları aracılığı ile kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.
2022 yılının ilk 9 aylık döneminde Şirketimiz satış gelirlerini %172 nominal FAVÖK tutarını %142 ve nominal Net Kârını %132 arttırmıştır. 2022 yılının birinci yarısında %15,6 olarak gerçekleşen net kâr marjı 3. çeyrek özelinde yaşanan olumsuz koşullar nedeniyle 9 aylık dönemde %11,3 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonu satış gelirlerimiz beklentilerimize uygun olarak 1.4 milyar TL civarında olmuştur.
Rusya-Ukrayna savaşına bağlı olarak Avrupa'da yaşanan enerji krizi ve ekonomik daralma ve beraberinde küresel enflasyonun yanı sıra ülkemizdeki kredi arzındaki yavaşlamaya bağlı olarak çelik talebi azalmış ve bunun sonucunda çelik / emtia fiyatları gerilemiştir. Piyasa şartlarına bağlı olarak şirketimizin satış fiyatları 2022/3. Çeyrek itibariyle aşağı yönlü hareket ederken artan maliyetler ve yüksek enflasyon nedeniyle kâr marjımız düşmüştür.
2022 yılının ilk 11 aylık döneminde dünya ham çelik üretimi geçen yılın aynı dönemine nazaran %3,7 düşüşle 1.691.4 milyon ton olmuştur. Yine 2022 yılının ilk 11 aylık döneminde Türkiye ham çelik üretimi geçen yılın aynı dönemine nazaran %12,3 düşüşle 32,5 milyon ton olmuştur. Bu bağlamda 2022 yılında dünya çelik üretimi daralırken Türkiye negatif ayrışarak göreceli olarak daha fazla daralmıştır. Buna rağmen Şirketimiz özelinde satışlar miktarları bazında büyüme söz konusudur. 2021 yılında 55,169 ton olan satış miktarımız %5,7 civarında artışla 2022 yılında 58,320 tona ulaşmıştır. Şirketimizin daralan pazarda artış gösteren satış miktarları aynı zamanda pazar payımızdaki artışı ortaya koymaktadır.
Şirketimiz 2022 yılında nominal rakamlarla satış gelirlerinde hem TL hem de döviz cinsinden dikkate değer büyüme kaydederken yılın ikinci yarısında oluşan olumsuz şartlar nedeniyle kâr marjında (yine yılın ikinci yarısında birinci yarıya nazaran) düşüş yaşamıştır. 4.Çeyrek itibariyle yaşanan normalleşme sürecinin 2023 yılı 1.çeyreğinde devam etmesi ve piyasa şartlarının uygun olması halinde 2022 yılı ilk yarısındaki kâr marjlarının yakalanabilmesi söz konusu olabilir.
2023 yılı için, yüksek enflasyonun ve makro ekonomik olumsuzlukların devam etmesi ihtimalinin yanı sıra ülkemizde seçim yılına girilmesi nedeniyle miktar bazında ve satış gelirleri açısından dikkate değer büyümenin hedeflenmesi yerine kârlılıkta artış hedeflenmesi planlanmaktadır. Bu bağlamda şirketimiz kâr marjı düşük olan bazı ürün gruplarından kısmen veya tamamen çıkarak daha kârlı ve niş ürünlerin satış miktarlarını arttırmayı hedeflemektedir.
Son olarak ihracat faaliyetlerimizde 2022 yılı içerisinde dikkate değer bir büyüme yaşanmış olup bu büyümenin 2023 yılı içerisinde devam etmesi muhtemeldir. İhracat faaliyetlerimizdeki artış nakit akışımızı olumlu yönde etkilemenin yanı sıra döviz gelirlerimizi arttırmakta olup döviz açık pozisyonun hedge edilmesi için kullanılan türev işlem giderlerini azaltmaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095086


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:085.380
Değişim :  5,14% |  263,20
Açılış :  5.121  
Önceki Kapanış :  5.116  
En Yüksek
5.384 En Düşük
4.961
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRKVY 28,82 41.884.470 % 10,00  
KRDMB 16,72 100.857.759 % 10,00  
HKTM 61,65 61.883.455 % 9,99  
TETMT 278,60 4.850.803 % 9,99  
GMTAS 5,73 39.839.808 % 9,98  
daha fazla
17:06 Alış Satış %  
Dolar 18,7537 18,7588 % -0,03  
Euro 19,7407 19,7535 % -0,06  
Sterlin 22,3112 22,4231 % 0,10  
Frank 19,9804 20,1008 % 0,11  
Riyal 4,9777 5,0027 % 0,01  
daha fazla
17:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.845 1.845 11,95  
Altın Gr. 1.115 1.115 9,30  
Cumhuriyet 7.539 7.653 54,00  
Tam 7.563 7.623 35,00  
Yarım 3.662 3.726 17,00  
Çeyrek 1.837 1.863 9,00  
Gümüş.Ons 23,57 23,60 0,35  
Gümüş Gr. 14,27 14,29 0,26  
B. Petrol 80,08 80,08 1,39  
Seans Raporu 17:06
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru