***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin faaliyetlerine istinaden Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği uyarınca 2022 yılına ve 2023 yılı birinci çeyreğine ilişkin aşağıda yer alan beklentilerimizin basın-yayın organları, analist veya kurumsal iletişim toplantıları aracılığı ile kamuya duyurulmasına karar verilmiştir.2022 yılının ilk 9 aylık döneminde Şirketimiz satış gelirlerini %172 nominal FAVÖK tutarını %142 ve nominal Net Kârını %132 arttırmıştır. 2022 yılının birinci yarısında %15,6 olarak gerçekleşen net kâr marjı 3. çeyrek özelinde yaşanan olumsuz koşullar nedeniyle 9 aylık dönemde %11,3 olarak gerçekleşmiştir. 2022 yıl sonu satış gelirlerimiz beklentilerimize uygun olarak 1.4 milyar TL civarında olmuştur.Rusya-Ukrayna savaşına bağlı olarak Avrupa'da yaşanan enerji krizi ve ekonomik daralma ve beraberinde küresel enflasyonun yanı sıra ülkemizdeki kredi arzındaki yavaşlamaya bağlı olarak çelik talebi azalmış ve bunun sonucunda çelik / emtia fiyatları gerilemiştir. Piyasa şartlarına bağlı olarak şirketimizin satış fiyatları 2022/3. Çeyrek itibariyle aşağı yönlü hareket ederken artan maliyetler ve yüksek enflasyon nedeniyle kâr marjımız düşmüştür.2022 yılının ilk 11 aylık döneminde dünya ham çelik üretimi geçen yılın aynı dönemine nazaran %3,7 düşüşle 1.691.4 milyon ton olmuştur. Yine 2022 yılının ilk 11 aylık döneminde Türkiye ham çelik üretimi geçen yılın aynı dönemine nazaran %12,3 düşüşle 32,5 milyon ton olmuştur. Bu bağlamda 2022 yılında dünya çelik üretimi daralırken Türkiye negatif ayrışarak göreceli olarak daha fazla daralmıştır. Buna rağmen Şirketimiz özelinde satışlar miktarları bazında büyüme söz konusudur. 2021 yılında 55,169 ton olan satış miktarımız %5,7 civarında artışla 2022 yılında 58,320 tona ulaşmıştır. Şirketimizin daralan pazarda artış gösteren satış miktarları aynı zamanda pazar payımızdaki artışı ortaya koymaktadır.Şirketimiz 2022 yılında nominal rakamlarla satış gelirlerinde hem TL hem de döviz cinsinden dikkate değer büyüme kaydederken yılın ikinci yarısında oluşan olumsuz şartlar nedeniyle kâr marjında (yine yılın ikinci yarısında birinci yarıya nazaran) düşüş yaşamıştır. 4.Çeyrek itibariyle yaşanan normalleşme sürecinin 2023 yılı 1.çeyreğinde devam etmesi ve piyasa şartlarının uygun olması halinde 2022 yılı ilk yarısındaki kâr marjlarının yakalanabilmesi söz konusu olabilir.2023 yılı için, yüksek enflasyonun ve makro ekonomik olumsuzlukların devam etmesi ihtimalinin yanı sıra ülkemizde seçim yılına girilmesi nedeniyle miktar bazında ve satış gelirleri açısından dikkate değer büyümenin hedeflenmesi yerine kârlılıkta artış hedeflenmesi planlanmaktadır. Bu bağlamda şirketimiz kâr marjı düşük olan bazı ürün gruplarından kısmen veya tamamen çıkarak daha kârlı ve niş ürünlerin satış miktarlarını arttırmayı hedeflemektedir.Son olarak ihracat faaliyetlerimizde 2022 yılı içerisinde dikkate değer bir büyüme yaşanmış olup bu büyümenin 2023 yılı içerisinde devam etmesi muhtemeldir. İhracat faaliyetlerimizdeki artış nakit akışımızı olumlu yönde etkilemenin yanı sıra döviz gelirlerimizi arttırmakta olup döviz açık pozisyonun hedge edilmesi için kullanılan türev işlem giderlerini azaltmaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095086BIST