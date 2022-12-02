***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
02.12.2022 18:12
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun bugünkü toplantısında Şirket ana sözleşmesinin 17.maddesin Yönetim Kurulu'na verdiği yetkiye istinaden, Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde 500.000.000 TL (BeşyüzmilyonTürklirası) tutara kadar nominal değerde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ve araçlarının ihraç edilebilmesi için SPK'ya başvuru yapılmasına, Borçlanma aracı ve araçlarının yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, çeşitli tertip ve vadelerde, bir veya birden fazla defada Türk Lirası cinsinden, ihraç edilmesinde tüm koşulların belirlenmesi konusunda Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine, Belirlenen esaslar çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş. ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması için Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084067
BIST
18:054.963
En Yüksek
|Değişim
|: -1,65%
|| -83,22
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.913
18:0518,6334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
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18,6925
En Düşük
18,6155
18:0519,6137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0027
|Açılış
|: 19,5500
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|Önceki Kapanış
|: 19,5900
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19,7093
En Düşük
19,4379
18:051.072,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -7,62
|Açılış
|: 1.072,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.065,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALFAS
|201,30
|786.418.957
|% 10,00
|
|BALAT
|13,20
|2.201.017
|% 10,00
|
|ACSEL
|81,40
|105.715.788
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|2.176.267
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.532.264
|% 9,99
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFB
|54,00
|1.346.270
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.554.503
|% -9,98
|
|SODSN
|37,78
|2.637.300
|% -9,96
|
|YESIL
|4,93
|102.743.688
|% -9,87
|
|THYAO
|128,30
|9.899.539.117
|% 3,14
|
|ASELS
|47,04
|6.830.046.490
|% -1,47
|
|KOZAL
|392,00
|6.817.812.996
|% -3,16
|
|EREGL
|41,42
|5.747.321.357
|% -2,50
|
|EKGYO
|7,14
|3.746.685.522
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|3.746.685.522
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,69
|870.933.616
|% -1,47
|
|ISCTR
|10,44
|2.717.957.873
|% -3,87
|
|ADESE
|1,69
|383.256.363
|% -2,31
|
|KRDMD
|14,76
|3.265.286.721
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6295
|18,6334
|% 0,00
|
|Euro
|19,6017
|19,6137
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,7538
|22,8679
|% 0,04
|
|Frank
|19,7543
|19,8733
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-10,17
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|-8,16
|
|Cumhuriyet
|7.134
|7.242
|-3,00
|
|Tam
|7.167
|7.240
|-34,00
|
|Yarım
|3.476
|3.540
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.743
|1.769
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|13,77
|13,78
|0,13
|
|B. Petrol
|86,56
|86,56
|-0,32
|
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17:59XU100
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