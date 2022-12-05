***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru YapılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 02.12.2022İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 05.12.2022Ek Açıklamalar02.12.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, 500.000.000 TL (BeşyüzmilyonTürklirası) tutara kadar nominal değerde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde çeşitli tertip ve vadelerde, bir veya birden fazla defada Türk Lirası cinsinden, borçlanma aracı ve araçlarının ihraç edilebilmesi için izin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084489BIST