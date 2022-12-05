***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
05.12.2022 18:10
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 02.12.2022
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 05.12.2022
Ek Açıklamalar
02.12.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, 500.000.000 TL (BeşyüzmilyonTürklirası) tutara kadar nominal değerde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde çeşitli tertip ve vadelerde, bir veya birden fazla defada Türk Lirası cinsinden, borçlanma aracı ve araçlarının ihraç edilebilmesi için izin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084489
BIST
17:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -5,20
|Açılış
|: 4.994
|
|Önceki Kapanış
|: 4.963
|
5.011
En Düşük
4.884
17:5918,6383
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0039
|Açılış
|: 18,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7100
|
18,6877
En Düşük
18,5992
17:5919,5787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0506
|Açılış
|: 19,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6900
|
19,7638
En Düşük
19,5555
17:591.060,48
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -16,59
|Açılış
|: 1.060,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.077,07
|
1.084,50
En Düşük
1.060,32
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EMKEL
|5,17
|28.990.579
|% 10,00
|
|BALAT
|14,52
|1.541.980
|% 10,00
|
|GLBMD
|12,87
|44.352.459
|% 10,00
|
|GLCVY
|31,68
|106.293.221
|% 10,00
|
|ALFAS
|221,40
|314.232.891
|% 9,99
|
|ERCB
|101,70
|105.349.549
|% -10,00
|
|SNICA
|35,10
|1.449.794.963
|% -10,00
|
|SASA
|108,00
|755.700.674
|% -10,00
|
|VAKKO
|62,15
|370.101.748
|% -9,99
|
|PRKME
|20,20
|106.794.459
|% -9,98
|
|THYAO
|138,60
|14.530.361.131
|% 8,03
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ASELS
|49,78
|6.147.435.546
|% 5,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|EKGYO
|7,27
|4.454.233.921
|% 1,82
|
|KRDMD
|16,23
|7.858.660.991
|% 9,96
|
|ISCTR
|10,15
|3.296.116.709
|% -2,78
|
|EREGL
|42,44
|13.015.713.181
|% 2,46
|
|TSKB
|4,01
|1.013.268.917
|% -0,74
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6344
|18,6383
|% 0,02
|
|Euro
|19,5571
|19,5787
|% -0,26
|
|Sterlin
|22,6387
|22,7522
|% -0,79
|
|Frank
|19,7037
|19,8224
|% -0,44
|
|Riyal
|4,9442
|4,9690
|% 0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|-28,25
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|-16,31
|
|Cumhuriyet
|7.178
|7.287
|-5,00
|
|Tam
|7.112
|7.180
|-94,00
|
|Yarım
|3.449
|3.510
|-46,00
|
|Çeyrek
|1.730
|1.755
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|22,19
|22,22
|-0,93
|
|Gümüş Gr.
|13,29
|13,32
|-0,55
|
|B. Petrol
|84,00
|84,00
|-1,57
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59DAGHL
Yüzde 4.83 oranında artışla 12.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 207, 933 adet işlem
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17:57SEKFK
Yüzde 4.62 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 270, 461 adet işlem
-
17:56AVGYO
Yüzde 8.18 oranında artışla 4.63 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 753, 527 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, THYAO, ASELS
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 08 artarak (% 0.26 ) 4, 347