***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.10.2023 18:33
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracı için SPK' ya Başvuru Yapılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.10.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 26.10.2023
Ek Açıklamalar
24.10.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı'na istinaden, 1.500.000.000 TL (BirmilyarBeşyüzmilyonTürklirası) tutara kadar nominal değerde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde çeşitli tertip ve vadelerde, bir veya birden fazla defada Türk Lirası cinsinden, borçlanma aracı ve araçlarının ihraç edilebilmesi için izin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210627
BIST