***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
10.01.2024 20:05
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin SPK onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.10.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 26.10.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.01.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.01.2025
Ek Açıklamalar
26.10.2023 tarihli açıklamamıza konu olan 1.500.000.000 TL (BirMilyarBeşyüzmilyonTürklirası) tutara kadar nominal değerde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde çeşitli tertip ve vadelerde, bir veya birden fazla defada Türk Lirası cinsinden, borçlanma aracı ve araçlarının ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2024 tarih ve 1/44 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve Eki ekte yer almaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 ihraç belgesi ve eki.pdf
EK: 2 Yksln_Başvuru Formu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238229
BIST