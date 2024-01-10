***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtiçinde Borçlanma Aracı İhraç Belgesinin SPK onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 24.10.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 26.10.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.01.2024İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 09.01.2025Ek Açıklamalar26.10.2023 tarihli açıklamamıza konu olan 1.500.000.000 TL (BirMilyarBeşyüzmilyonTürklirası) tutara kadar nominal değerde, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış şeklinde çeşitli tertip ve vadelerde, bir veya birden fazla defada Türk Lirası cinsinden, borçlanma aracı ve araçlarının ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.01.2024 tarih ve 1/44 sayılı kararı ile onaylanmış olup, söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, İhraç Belgesi ve Eki ekte yer almaktadır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 ihraç belgesi ve eki.pdfEK: 2 Yksln_Başvuru Formu.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238229BIST