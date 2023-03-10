***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar10.03.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizin mevcut Kâr Dağıtım Politikası'nın ekteki şekilde değiştirilmesine ve bu değişikliğin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Ekte Şirketimizin önerilen kâr dağıtım politkası bulunmaktadır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123034BIST