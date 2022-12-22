***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.12.2022 18:11
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2019-29.11.2019-10.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29.11.2019 tarihinde başvurarak temin etmiş olduğu ‘Yatırım Teşvik Belgesi'nin geçerlilik süresi online yapılan işlemler neticesinde, yasal mevzuata uygun olarak, 21.07.2024 tarihine kadar uzatılmıştır.
İlgili teşvik belgesi Şirketimizin, bazı tarife ve gruplardaki makine ve ekipman alımlarında, ithal ettiği makine ve ekipmanların gümrük vergisinden muaf tutulması, İthal ve yerli her türlü makine ve ekipman alımlarının Katma Değer Vergisi'nden muaf tutulması Teşvik kapsamına giren çeşitli kredi ve sübvansiyonlardan faydalanılması ve diğer yatırım teşvik desteklerinden yararlanılması amacıyla alınmıştır.
Bahsi geçen belgenin geçerlilik süresi içerisinde tamamlanan yatırımlara istinaden gerekli kapama ve tescil işlemlerinin tamamlanması ve ardından yeniden gerekli olan hususlarda ayrıca yeni teşvik belge(lerine) başvurulması planlanmaktadır. İlgili süreçlerde yaşanacak gelişmeler önümüzdeki dönemde kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089262
BIST
18:055.447
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|41,80
|2.931.936
|% 10,00
|
|YBTAS
|60.500,00
|2.676.300
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,46
|482.049.113
|% 10,00
|
|RTALB
|14,08
|231.380.214
|% 10,00
|
|POLTK
|1.405,80
|32.144.900
|% 10,00
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|BRKO
|4,51
|3.566.240
|% -9,98
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|EGEPO
|19,43
|70.669.983
|% -9,71
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|ISKUR
|780.000,00
|1.565.000
|% -8,24
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|TSGYO
|5,81
|120.777.362
|% -5,07
|
|MEDTR
|41,70
|20.349.788
|% -4,88
|
|THYAO
|142,10
|6.825.310.097
|% -0,56
|
|EKGYO
|8,31
|5.927.953.574
|% 3,36
|
|ENKAI
|27,92
|4.705.030.464
|% 4,41
|
|AKBNK
|19,85
|3.956.409.554
|% -0,50
|
|ASELS
|58,10
|3.914.150.616
|% -1,94
|
|EKGYO
|8,31
|5.927.953.574
|% 3,36
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|VAKBN
|12,35
|3.589.264.100
|% 0,57
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|ISCTR
|12,87
|3.629.245.604
|% 0,86
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|YKBNK
|12,07
|3.328.896.405
|% 0,58
|
|TSKB
|4,73
|1.189.790.122
|% -2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6591
|18,6763
|% 0,08
|
|Euro
|19,7564
|19,8070
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,3818
|22,4940
|% -0,45
|
|Frank
|19,9713
|20,0916
|% -0,42
|
|Riyal
|4,9482
|4,9730
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-24,43
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.077
|-11,34
|
|Cumhuriyet
|7.279
|7.389
|-34,00
|
|Tam
|7.266
|7.326
|-71,00
|
|Yarım
|3.519
|3.582
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.765
|1.790
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,40
|23,43
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|14,10
|14,12
|-0,27
|
|B. Petrol
|81,11
|81,11
|-1,09
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Seans Raporu
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17:59XU100
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