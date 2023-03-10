***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.03.2023 19:39
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kanunu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.7 maddesi kapsamında Şirketimiz nezdinde aday gösterme komitesinin görevlerini yerine getirmek üzere görevlendirilen Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 10.03.2023 tarih ve 2023/04 sayılı kararı ve aday teklif raporuna istinaden
a) Sermaye Piyasası Kanunu'nun ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesi uyarınca, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.3.6. maddesinde yer verilen bağımsızlık kriterlerini taşıdıklarına kanaat getirilen, ekte bağımsızlık beyanlarına yer verilen Sn. Hacı Demir'in ve Sn. Hayrullah Doğan'ın Şirketimiz Yönetim Kurulu'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi adayı olarak belirlenmesine,
b) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Hacı Demir'in ve Sn. Hayrullah Doğan'ın üyeliklerinin yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'da ortaklar onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123033
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|ERCB
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|308.762.593
|% 10,00
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|BVSAN
|54,75
|407.292.913
|% 9,98
|
|MARKA
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|% 9,97
|
|AVTUR
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|% 9,97
|
|CANTE
|66,35
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|
|EMKEL
|9,32
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|
|MERCN
|32,60
|106.037.036
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|
|TERA
|25,62
|79.285.318
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|
|BALAT
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|3.039.972
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|5.524.825.596
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|4.561.348.060
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|AKBNK
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|ADESE
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|398.273.996
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|
|EKGYO
|8,09
|1.491.071.161
|% -1,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9543
|18,9648
|% 0,06
|
|Euro
|20,2299
|20,2416
|% 0,85
|
|Sterlin
|22,7811
|22,8954
|% 1,11
|
|Frank
|20,5211
|20,6447
|% 1,51
|
|Riyal
|5,0360
|5,0613
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.862
|1.862
|31,01
|
|Altın Gr.
|1.135
|1.135
|19,04
|
|Cumhuriyet
|7.592
|7.706
|71,00
|
|Tam
|7.674
|7.747
|117,00
|
|Yarım
|3.749
|3.791
|57,00
|
|Çeyrek
|1.874
|1.895
|28,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,49
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|12,49
|12,50
|0,27
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|B. Petrol
|82,90
|82,90
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17:55XU100
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17:54TUKAS
Yüzde -4.64 oranında düşüşle 19.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 314, 314 adet işlem