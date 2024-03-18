***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile "DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri AŞ" ("Deloitte") arasında 18 Mart 2024 tarihinde "Genel Hizmet Sunumu Sözleşmesi" imzalanmıştır.Bu kapsamda Şirketimizin orta/uzun vadede yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli ihracat pazarlarında daha kuvvetli bir sermaye yapısıyla sürdürülebilir bir büyüme elde etmesi amacıyla "Yükselen Çelik AŞ" nin bir kısım üçüncü tüzel kişilerin ortaklık yapısına dahil olması söz konusu olabileceği gibi Şirketin mevcut ortaklarına ait paylarının kısmen veya tamamen satışı veya sermaye artışı yoluyla yeni ortakların ortaklık yapısına dahil edilmesi ve/veya stratejik başka türlü iş birliklerinin tesis edilmesi opsiyonlarının değerlendirilmesi adına Şirketimize danışmanlık yapmak ve gerekli durumlarda Şirketimizi temsil etmek veya tanıtmak amacıyla ("Deloitte") ile 18 Mart 2024 - 31 Aralık 2024 dönemi için finansal danışmanlık hizmeti anlaşması yapılmıştır.Şirketimizin yurtiçinde ve/veya yurtdışında pazar payının büyümesi satış miktarlarının artması, üretim maliyetlerinin düşmesi daha güçlü bir mali yapıya kavuşması, yeni pazarlara ve iş alanlarına girilmesi ile mevcut faaliyetlerinde verimlilik ve başarının artması adına çeşitli uluslararası ortaklıklar ile bağlayıcı olmayan görüşmeler yapılmasına karar verilmiştir. Şirketimiz potansiyel yatırımcılar ve stratejik ortaklar ile görüşülerek alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla piyasa araştırmalarına başlanmasına karar vermiştir.İleride konuya ilişkin önemli gelişmeler söz konusu olması halinde ivedilikle kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259947BIST