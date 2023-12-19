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***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.12.2023 18:17
***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 125.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 250.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010 48.415.492 48.415.492,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010 Nâma
B Grubu, YKSLN, TREYUKC00028 76.584.508 76.584.508,000 100,00000 B Grubu B Grubu, YKSLN, TREYUKC00028 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 125.000.000 125.000.000,000 100,00000

İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL) 125.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 600.000.000 (AltıYüzMilyon) TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde 125.000.000 (YüzYirmiBeşMilyon) TL olan çıkarılmış sermaye tutarının, 125.000.000 TL'sinin Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmak üzere iki katına çıkarılarak (%100 artış yapılarak) 250.000.000 (İkiYüzElliMilyon) TL'ye çıkarılmasına,
Sermayeye ilave edilecek 125.000.000 TL'nin tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına,
Sermaye artışına ilişkin olarak Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6 nolu maddesinin ekte görüldüğü şekilde tadiline,
Sermaye artışı ve esas sözleşme tadiline yönelik olarak, gerekli izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") başvurusunun yapılmasına,
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından bugün (19.12.2023) karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Çekince Bildirimi: İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227119


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