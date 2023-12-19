***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***YKSLN*** YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 19.12.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 600.000.000Mevcut Sermaye (TL) 125.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 250.000.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010 48.415.492 48.415.492,000 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREYUKC00010 NâmaB Grubu, YKSLN, TREYUKC00028 76.584.508 76.584.508,000 100,00000 B Grubu B Grubu, YKSLN, TREYUKC00028 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 125.000.000 125.000.000,000 100,00000İç Kaynakların Detayı :Geçmiş Yıl Karları (TL) 125.000.000Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirketimizin 600.000.000 (AltıYüzMilyon) TL olan Kayıtlı Sermaye Tavanı içerisinde kalacak şekilde 125.000.000 (YüzYirmiBeşMilyon) TL olan çıkarılmış sermaye tutarının, 125.000.000 TL'sinin Geçmiş Yıllar Karlarından karşılanmak üzere iki katına çıkarılarak (%100 artış yapılarak) 250.000.000 (İkiYüzElliMilyon) TL'ye çıkarılmasına,Sermayeye ilave edilecek 125.000.000 TL'nin tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına,Sermaye artışına ilişkin olarak Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Payların Nev'i ve Devri" başlıklı 6 nolu maddesinin ekte görüldüğü şekilde tadiline,Sermaye artışı ve esas sözleşme tadiline yönelik olarak, gerekli izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") başvurusunun yapılmasına,Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından bugün (19.12.2023) karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.Çekince Bildirimi: İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227119BIST