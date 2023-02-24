***YKYAT* *GOKNR* *YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
24.02.2023 17:57
***YKYAT******GOKNR******YKR*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
İlgili Şirketler [GOKNR]
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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.02.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi A.Ş. payların halka arzına ilişkin talep toplama tarihleri 1-2-3 Mart 2023 olarak belirlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116742
BIST
18:055.059
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -27,45
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.114
En Düşük
5.054
18:0518,8855
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 19,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1420
|
18,9361
En Düşük
18,7970
18:0519,9164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,1077
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
20,2664
En Düşük
19,8737
18:051.100,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -6,37
|Açılış
|: 1.100,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.098,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|5,39
|45.162.913
|% 10,00
|
|ULUSE
|347,60
|32.913.520
|% 10,00
|
|AFYON
|11,23
|1.216.179.993
|% 9,99
|
|OZSUB
|14,97
|62.744.786
|% 9,99
|
|BIOEN
|15,76
|111.881.119
|% 9,98
|
|ALBRK
|2,86
|1.171.003.958
|% -9,49
|
|DERHL
|5,25
|26.298.414
|% -7,89
|
|CANTE
|70,40
|301.247.239
|% -6,26
|
|COSMO
|104,10
|2.187.422
|% -6,13
|
|SUMAS
|101,50
|305.817
|% -5,76
|
|KRDMD
|22,48
|6.570.092.854
|% 3,40
|
|EKGYO
|8,66
|6.313.319.378
|% 7,05
|
|EREGL
|44,24
|5.620.952.644
|% -0,32
|
|TUPRS
|599,60
|3.875.471.851
|% 2,23
|
|ASTOR
|36,40
|3.811.592.542
|% 6,56
|
|EKGYO
|8,66
|6.313.319.378
|% 7,05
|
|ALBRK
|2,86
|1.171.003.958
|% -9,49
|
|KRDMD
|22,48
|6.570.092.854
|% 3,40
|
|BUCIM
|7,95
|1.743.406.144
|% 3,38
|
|DOHOL
|9,18
|1.233.141.533
|% 5,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8793
|18,8855
|% 0,06
|
|Euro
|19,9077
|19,9164
|% -0,54
|
|Sterlin
|22,5133
|22,6262
|% -0,48
|
|Frank
|20,0178
|20,1384
|% -0,62
|
|Riyal
|5,0202
|5,0454
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|-12,61
|
|Altın Gr.
|1.099
|1.100
|-6,98
|
|Cumhuriyet
|7.468
|7.581
|-23,00
|
|Tam
|7.495
|7.565
|-59,00
|
|Yarım
|3.662
|3.702
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.851
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|20,82
|20,84
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|12,64
|12,66
|-0,30
|
|B. Petrol
|82,55
|82,55
|0,34
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ULKER
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17:55XU050
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17:55
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17:55
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17:55
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