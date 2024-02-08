***YKYAT* *TAMFA* *TCELL* *ENJSA* *VAKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
08.02.2024 17:56
***YKYAT******TAMFA******TCELL******ENJSA******VAKVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [TAMFA, TCELL, YKYAT, ENJSA, VAKVK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Tam Finans Faktoring A.Ş. TAMFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTAMF82412 250.000.000 08.02.2024 02.08.2024 12.02.2024
- Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. TCELL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTCEL82413 250.000.000 08.02.2024 02.08.2024 12.02.2024
- Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. YKYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFYKYM52415 159.400.000 08.02.2024 28.05.2024 12.02.2024
- Enerjisa Enerji A.Ş. ENJSA Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSENSA22612 3.500.000.000 08.02.2024 05.02.2026 12.02.2024
- Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. VAKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDVVRK52437 1.000.000.000 08.02.2024 17.05.2024 12.02.2024
İlgili Şirketler [TAMFA, TCELL, YKYAT, ENJSA, VAKVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248203
BIST