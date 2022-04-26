***YKYAT* *YKR* *AYDEM*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından
26.04.2022 20:52
***YKYAT******YKR******AYDEM*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05/11/2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK'nın VII-128.1 nolu Pay Tebliği'nin 29.Maddesinin 4.Fıkrası uyarınca hazırlanan Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin 2.Değerlendirme Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024100
BIST
18:052.418
En Yüksek
|Değişim
|: -2,59%
|| -64,30
|Açılış
|: 2.498
|
|Önceki Kapanış
|: 2.483
|
2.510
En Düşük
2.402
18:0514,7968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0291
|Açılış
|: 14,8170
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7700
|
14,8120
En Düşük
14,7663
18:0515,7695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0642
|Açılış
|: 15,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8400
|
15,8780
En Düşük
15,7553
18:05904,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,27
|Açılış
|: 904,21
|
|Önceki Kapanış
|: 901,93
|
909,71
En Düşük
901,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DAGHL
|31,02
|5.961.951
|% 10,00
|
|KAPLM
|64,90
|18.727.605
|% 10,00
|
|ACSEL
|43,12
|69.654.206
|% 10,00
|
|OTTO
|33,90
|3.902.557
|% 9,99
|
|UFUK
|23,60
|1.225.029
|% 9,97
|
|KGYO
|4,62
|22.943.756
|% -9,94
|
|LIDFA
|5,72
|40.810.911
|% -9,92
|
|TSPOR
|5,82
|288.831.326
|% -9,91
|
|EUHOL
|2,83
|4.638.772
|% -9,87
|
|GSDDE
|3,99
|49.673.460
|% -9,52
|
|THYAO
|39,10
|7.191.927.583
|% -1,26
|
|KRDMD
|14,65
|3.199.278.518
|% -2,72
|
|GARAN
|14,98
|2.203.916.595
|% 0,07
|
|SISE
|17,61
|2.145.059.631
|% -1,78
|
|YKBNK
|4,94
|2.047.778.882
|% -3,70
|
|EKGYO
|2,60
|1.458.055.958
|% -5,80
|
|YKBNK
|4,94
|2.047.778.882
|% -3,70
|
|ODAS
|2,37
|873.137.913
|% -4,44
|
|TSKB
|1,91
|429.348.745
|% -4,02
|
|KRDMD
|14,65
|3.199.278.518
|% -2,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7933
|14,7968
|% 0,20
|
|Euro
|15,7501
|15,7695
|% -0,41
|
|Sterlin
|18,5791
|18,6722
|% -1,04
|
|Frank
|15,3260
|15,4183
|% -0,08
|
|Riyal
|3,9324
|3,9522
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|3,30
|
|Altın Gr.
|904
|904
|2,50
|
|Cumhuriyet
|6.044
|6.136
|37,00
|
|Tam
|6.018
|6.168
|38,63
|
|Yarım
|2.909
|2.984
|18,69
|
|Çeyrek
|1.459
|1.492
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,18
|-0,05
|
|B. Petrol
|105
|105
|3,14
|
Seans Raporu
18:05
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17:57HALKB
Yüzde -5.87 oranında düşüşle 5.45 lira fiyatla işlem gören hissede 131, 034, 391 adet işlem
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 77 kaybederek (% -2.83 ) 2, 703
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17:55
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, VAKKO, EUHOL
-
17:55XU100
Endeks 2, 417 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 66 altında . İşlem hacmi 44, 861.00 milyon TL de