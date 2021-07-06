***YKYAT* *YKR* *UNLU*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YKYAT******YKR******UNLU*** YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [UNLU]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜnlü Yatırım Holding A.Ş.'nin 31 Mayıs - 1 Haziran 2021 tarihlerinde 6,90 TL birim fiyat ile talep toplanarak halka arz edilen payları 7 Haziran 2021 tarihinden itibaren BIST Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlamıştır. İzahnamede Kurumumuz aracılığıyla gerçekleştirilmesi planlanan fiyat istikrarı sağlayıcı işlemler için ilan edilen 30 günlük süre 6 Temmuz 2021 tarihinde sona ermiştir. Şirket paylarının BIST'te işlem görmeye başlamasını takiben 30 günlük süre içerisinde şirket payları üzerinde fiyat istikrarı işlemleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen işlemlere ilişkin detaylar ekte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947164BIST