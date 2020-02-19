***YKYAT* *ZORLF* *SKBNK* *AKFEN* *RNHOL* *GARAN* *BRKVY* *SKYMD* *MPARK* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve









***YKYAT******ZORLF******SKBNK******AKFEN******RNHOL******GARAN******BRKVY******SKYMD******MPARK******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKBNK, AKFEN, BRKVY, GARAN, MPARK, RNHOL, SKBNK, SKYMD, YKYAT, ZORLFMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK22055 FİNANSMAN BONOSU 19/02/2020 İtfaAKFEN HOLDİNG A.Ş. AKFEN TRSAKFHK2111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS52011 FİNANSMAN BONOSU 19/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017G4 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 19/02/2020 İtfaTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017G4 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 19/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeMLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRFMLPCA2017 FİNANSMAN BONOSU 19/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeRÖNESANS HOLDİNG A.Ş. RNHOL TRSRNSH22023 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/02/2020 İtfaRÖNESANS HOLDİNG A.Ş. RNHOL TRSRNSH22023 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 19/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 19/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD22018 FİNANSMAN BONOSU 19/02/2020 İtfaYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM22012 FİNANSMAN BONOSU 19/02/2020 İtfaYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM22020 FİNANSMAN BONOSU 19/02/2020 İtfaYAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM22038 FİNANSMAN BONOSU 19/02/2020 İtfaZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF72014 FİNANSMAN BONOSU 19/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT110226T13 DEVLET TAHVİLİ 19/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT110827T16 DEVLET TAHVİLİ 19/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT170221T12 DEVLET TAHVİLİ 19/02/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820104BIST