***YKYAT* *ZORLF* *SKBNK* *AKFEN* *RNHOL* *GARAN* *BRKVY* *SKYMD* *MPARK* *AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve
19.02.2020 17:09
***YKYAT******ZORLF******SKBNK******AKFEN******RNHOL******GARAN******BRKVY******SKYMD******MPARK******AKBNK*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )
Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKBNK, AKFEN, BRKVY, GARAN, MPARK, RNHOL, SKBNK, SKYMD, YKYAT, ZORLF
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKBANK T.A.Ş. AKBNK TRFAKBK22055 FİNANSMAN BONOSU 19/02/2020 İtfa
AKFEN HOLDİNG A.Ş. AKFEN TRSAKFHK2111 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS52011 FİNANSMAN BONOSU 19/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017G4 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 19/02/2020 İtfa
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. GARAN TR0GRAN017G4 YAPILANDIRILMIŞ BORÇLANMA ARACI 19/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. MPARK TRFMLPCA2017 FİNANSMAN BONOSU 19/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. RNHOL TRSRNSH22023 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/02/2020 İtfa
RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. RNHOL TRSRNSH22023 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 19/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBK52818 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 19/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKERBANK T.A.Ş. SKBNK TRSSKBKA2716 SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI 19/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. SKYMD TRFSKMD22018 FİNANSMAN BONOSU 19/02/2020 İtfa
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM22012 FİNANSMAN BONOSU 19/02/2020 İtfa
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM22020 FİNANSMAN BONOSU 19/02/2020 İtfa
YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. YKYAT TRFYKYM22038 FİNANSMAN BONOSU 19/02/2020 İtfa
ZORLU FAKTORİNG A.Ş. ZORLF TRFZORF72014 FİNANSMAN BONOSU 19/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT110226T13 DEVLET TAHVİLİ 19/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT110827T16 DEVLET TAHVİLİ 19/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT170221T12 DEVLET TAHVİLİ 19/02/2020 Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820104
BIST