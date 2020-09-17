***YONGA* *MSGYO* *MERIT* *KSTUR* *BASCM* *JANTS* *YBTAS* *VAKKO* *MAALT* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***YONGA******MSGYO******MERIT******KSTUR******BASCM******JANTS******YBTAS******VAKKO******MAALT******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler AYES, BASCM, JANTS, KSTUR, MAALT, MERIT, MSGYO, VAKKO, YBTAS, YONGASermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **AYES 1 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E ZEKIYE BILGI 10,000BASCM 2 BASTAS BASKENT ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. E EROL MOSTUROGLU 5.378,800JANTS 3 JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.S. E OSMAN YILDIRIMKAYA 3.000,000JANTS 4 JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.S. E ULVIYE AKAN 1.186,000KSTUR 5 KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDÜSTRISI A.S. E DARÜSSAFAKA CEMIYETI 4.850,680MAALT 6 MARMARIS ALTINYUNUS TURISTIK TESISLER A.S. E HAKAN ATES 24,030MERIT 7 MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. E ALPASLAN BASAR 634,000MSGYO 8 MISTRAL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S E YURDAGÜL INAÇ 301.993,783VAKKO 9 VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.S. E MEHMET ERSIN HATIR 20.000,000YBTAS 10 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E FEHMI ÇELIKTAS 2,520YBTAS 11 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E FEHMI ÇELIKTAS 4,524YONGA 12 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E DERYA TASKIN 828,000YONGA 13 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E GÜNES MOL 4.140,000YONGA 14 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E ZELIHA TUNÇ 5.796,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875463BIST