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***YONGA* *MSGYO* *MERIT* *KSTUR* *BASCM* *JANTS* *YBTAS* *VAKKO* *MAALT* *AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

17.09.2020 16:59
GÜNCEL HABERLER



***YONGA******MSGYO******MERIT******KSTUR******BASCM******JANTS******YBTAS******VAKKO******MAALT******AYES*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )

Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYES, BASCM, JANTS, KSTUR, MAALT, MERIT, MSGYO, VAKKO, YBTAS, YONGA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AYES 1 AYES ÇELIK HASIR VE ÇIT SANAYI A.S. E ZEKIYE BILGI 10,000
BASCM 2 BASTAS BASKENT ÇIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. E EROL MOSTUROGLU 5.378,800
JANTS 3 JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.S. E OSMAN YILDIRIMKAYA 3.000,000
JANTS 4 JANTSA JANT SANAYI VE TICARET A.S. E ULVIYE AKAN 1.186,000
KSTUR 5 KUSTUR KUSADASI TURIZM ENDÜSTRISI A.S. E DARÜSSAFAKA CEMIYETI 4.850,680
MAALT 6 MARMARIS ALTINYUNUS TURISTIK TESISLER A.S. E HAKAN ATES 24,030
MERIT 7 MERIT TURIZM YATIRIM VE ISLETME A.S. E ALPASLAN BASAR 634,000
MSGYO 8 MISTRAL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S E YURDAGÜL INAÇ 301.993,783
VAKKO 9 VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.S. E MEHMET ERSIN HATIR 20.000,000
YBTAS 10 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E FEHMI ÇELIKTAS 2,520
YBTAS 11 YIBITAS YOZGAT ISÇI BIRLIGI INSAAT MALZEMELERI TICARET VE SANAYI A.S. E FEHMI ÇELIKTAS 4,524
YONGA 12 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E DERYA TASKIN 828,000
YONGA 13 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E GÜNES MOL 4.140,000
YONGA 14 YONGA MOBILYA SANAYI VE TICARET A.S. E ZELIHA TUNÇ 5.796,000

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875463


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PEGYO 1,65 78.062.946 % 10,00  
FMIZP 111,10 72.355.166 % 10,00  
ISKUR 467.500,00 907.500 % 10,00  
CMBTN 112,30 37.640.177 % 9,99  
EMNIS 17,07 815.861 % 9,99  
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Dolar 7,5532 7,5572 % 0,71  
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Frank 8,2714 8,3212 % 0,61  
Riyal 2,0090 2,0191 % 0,68  
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17:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.942 1.943 -16,67  
Altın Gr. 472 472 -0,82  
Cumhuriyet 3.131 3.178 -4,00  
Tam 3.120 3.198 0,62  
Yarım 1.508 1.547 0,29  
Çeyrek 756 773 0,15  
Gümüş.Ons 26,83 26,86 -0,32  
Gümüş Gr. 6,51 6,52 -0,05  
B. Petrol 42,83 42,83 0,61  
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