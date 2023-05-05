***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi11.04.2023Tescil Tarihi05.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su05.05.2023-10825AçıklamalarŞirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ulusal Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 11.04.2023 tarihli Genel Kurul Kararı, Denizli Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 05.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 05.05.2023 tarih 10825 sayı ile ilan edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147591BIST