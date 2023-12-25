***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşDENGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiGAYRİMENKUL DEĞERLEMERapor TarihiAçıklamalarYönetim kurulumuzun bugün aldığı kararda, Şirketimiz aktifinde bulunan arsalar ve binaların, muhasebe Standardı (TMS 16 ) gereğince, Değerleme Şirketi Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 'ne yeniden değerleme yaptırılmasına karar vermiştir.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228938BIST