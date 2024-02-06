***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu
06.02.2024 19:04
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.12.2023
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Makine Teçhizat Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
06.02.2024
Açıklamalar
Şirketimiz aktifinde yer alan Makine Teçhizatların Muhasebe Standardı (TMS 16 ) gereğince yeniden değerlendirilmesine yönelik , Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 31.12.2023 itibariyle değerleme işlemleri 06.02.2024 tarihinde tarafımıza teslim edilen değerleme raporları ekte yer almıştır. Değerleme sonucu oluşan yeni değerler TFRS'ye göre hazırlanacak 31.12.2023 finansal tablolarımıza yansıtılacak olup ayrıntılı açıklamalar dipnotlarda yapılacaktır.
Bilgilerinize sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247263
BIST
'
18:058.869
En Düşük
|Değişim
|: 1,05%
|| 92,44
|Açılış
|: 8.811
|
|Önceki Kapanış
|: 8.777
|
8.751
En Yüksek
8.891
18:0530,5591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0039
|Açılış
|: 30,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6000
|
30,7999
En Düşük
30,3965
18:0532,8932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0338
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
33,1326
En Düşük
32,6721
18:052.002,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 12,62
|Açılış
|: 2.002,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.989,70
|
2.008,81
En Düşük
1.979,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FONET
|10,34
|223.618.791
|% 10,00
|
|VESBE
|20,02
|1.047.056.783
|% 10,00
|
|TETMT
|7.895,00
|12.103.035
|% 10,00
|
|LUKSK
|80,85
|42.356.104
|% 10,00
|
|BRKVY
|84,15
|94.370.146
|% 10,00
|
|KIMMR
|8,27
|96.063.936
|% -7,91
|
|SUMAS
|321,00
|1.686.464
|% -6,96
|
|EMKEL
|19,10
|494.452.055
|% -6,65
|
|BAYRK
|43,12
|30.895.461
|% -6,59
|
|YAPRK
|294,00
|382.723.664
|% -6,07
|
|THYAO
|291,00
|14.757.357.592
|% 0,61
|
|EREGL
|44,20
|6.676.636.217
|% 1,56
|
|SASA
|39,80
|6.474.941.923
|% 1,79
|
|PETKM
|23,46
|4.464.029.946
|% 5,39
|
|AKBNK
|41,04
|4.398.054.924
|% 2,04
|
|ZOREN
|5,00
|2.584.199.625
|% 5,71
|
|EKGYO
|10,45
|4.229.075.525
|% 2,75
|
|TSPOR
|1,66
|383.348.941
|% 1,22
|
|PETKM
|23,46
|4.464.029.946
|% 5,39
|
|YKBNK
|22,82
|3.853.309.305
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5524
|30,5591
|% 0,01
|
|Euro
|32,8743
|32,8932
|% 0,10
|
|Sterlin
|38,3563
|38,5487
|% 0,43
|
|Frank
|34,9540
|35,1646
|% -0,02
|
|Riyal
|8,1277
|8,1684
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,43
|22,46
|% 0,66
|
|Platin
|907,40
|909,49
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,20
|954,60
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,70
|78,70
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.037,26
|2.037,55
|% 0,66
|