***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.12.2023Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşDenge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiMakine Teçhizat Değerleme RaporuRapor Tarihi06.02.2024AçıklamalarŞirketimiz aktifinde yer alan Makine Teçhizatların Muhasebe Standardı (TMS 16 ) gereğince yeniden değerlendirilmesine yönelik , Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 31.12.2023 itibariyle değerleme işlemleri 06.02.2024 tarihinde tarafımıza teslim edilen değerleme raporları ekte yer almıştır. Değerleme sonucu oluşan yeni değerler TFRS'ye göre hazırlanacak 31.12.2023 finansal tablolarımıza yansıtılacak olup ayrıntılı açıklamalar dipnotlarda yapılacaktır.Bilgilerinize sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1247263BIST