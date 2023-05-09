***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiÜRETİM FAALİYETLERİNİN DURDURULMASIDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında BilgiİŞÇİ SENDİKASININ GREVE BAŞLAMASI SEBEBİYLE ÜRETİM FAALİYETLERİNE ARA VERİLMİŞTİR.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniGREV KARARININ UYGULANMAYA BAŞLANMASIVarsa Yetkili Organ Karar TarihiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi09.05.2023Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiGREV KAPSAMINDA ÜRETİM FAALİYETİ YAPILAMAYACAKTIR.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiGREV NEDENİYLE ÜRETİM YAPILAMAYACAĞINDAN SATIŞLARDA (STOKTAN SATIŞLAR HARİÇ) AYNI ORANDA ETKİLENECEKTİR.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki PayıGREV SÜRESİNCE ÜRETİM FAALİYETİ YAPILAMAYACAKTIR.İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıYOKTUR.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıYOKTUR.Şirket Yönetimince Alınan TedbirlerMEVZUAT GEREGİ TESPİT EDİLEN PERSONEL ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKTİR.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarGREV SÜRECİNİN SONA ERMESİYeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihAKSİ KARAR ALININCAYA KADAR ÜRETİM YAPILAMAYACAKTIR.Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiGREV SÜRESİNCE ÜRETİM FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYECEK OLUP, SÜREÇ SONUNDA ÜRETİM FAALİYETLERİNE YENİDEN BAŞLANACAKTIR.AçıklamalarTÜRK AĞAÇ İŞ SENDİKASI,SENDİKA YÖNETİM KURULUNUN 06.04.2023-15/16 SAYILI KARARLARI İLE ŞİRKETİMİZİN PAMUKKALE/DENİZLİ ADRESİNDE BULUNAN ÜRETİM TESİSİNDE, İLAN VE TEBLİĞ ETTİĞİ GREV KARARI 09.05.2023 TARİHİNDE SAAT 08:00 İTİBARİYLE UYGULANMAYA BAŞLANMIŞTIR.GREV KARARININ İCRA EDİLMEYE BAŞLANMASI İLE EŞANLI OLARAK ŞİRKETİMİZİN PAMUKKALE/DENİZLİ ADRESİNDE YER ALAN ÜRETİM TESİSİNDE AKSİ KARAR ALININCAYA KADAR ÜRETİM FAALİYETLERİNE ARA VERİLMİŞTİR.İLGİLİ MEVZUAT GEREĞİ GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL, ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKTİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148512BIST