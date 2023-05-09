***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
09.05.2023 11:17
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
ÜRETİM FAALİYETLERİNİN DURDURULMASI
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
İŞÇİ SENDİKASININ GREVE BAŞLAMASI SEBEBİYLE ÜRETİM FAALİYETLERİNE ARA VERİLMİŞTİR.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
GREV KARARININ UYGULANMAYA BAŞLANMASI
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
09.05.2023
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
GREV KAPSAMINDA ÜRETİM FAALİYETİ YAPILAMAYACAKTIR.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
GREV NEDENİYLE ÜRETİM YAPILAMAYACAĞINDAN SATIŞLARDA (STOKTAN SATIŞLAR HARİÇ) AYNI ORANDA ETKİLENECEKTİR.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
GREV SÜRESİNCE ÜRETİM FAALİYETİ YAPILAMAYACAKTIR.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
YOKTUR.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
YOKTUR.
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
MEVZUAT GEREGİ TESPİT EDİLEN PERSONEL ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKTİR.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
GREV SÜRECİNİN SONA ERMESİ
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
AKSİ KARAR ALININCAYA KADAR ÜRETİM YAPILAMAYACAKTIR.
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
GREV SÜRESİNCE ÜRETİM FAALİYETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYECEK OLUP, SÜREÇ SONUNDA ÜRETİM FAALİYETLERİNE YENİDEN BAŞLANACAKTIR.
Açıklamalar
TÜRK AĞAÇ İŞ SENDİKASI,SENDİKA YÖNETİM KURULUNUN 06.04.2023-15/16 SAYILI KARARLARI İLE ŞİRKETİMİZİN PAMUKKALE/DENİZLİ ADRESİNDE BULUNAN ÜRETİM TESİSİNDE, İLAN VE TEBLİĞ ETTİĞİ GREV KARARI 09.05.2023 TARİHİNDE SAAT 08:00 İTİBARİYLE UYGULANMAYA BAŞLANMIŞTIR.
GREV KARARININ İCRA EDİLMEYE BAŞLANMASI İLE EŞANLI OLARAK ŞİRKETİMİZİN PAMUKKALE/DENİZLİ ADRESİNDE YER ALAN ÜRETİM TESİSİNDE AKSİ KARAR ALININCAYA KADAR ÜRETİM FAALİYETLERİNE ARA VERİLMİŞTİR.
İLGİLİ MEVZUAT GEREĞİ GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL, ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKTİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148512
BIST