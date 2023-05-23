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***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

23.05.2023 09:05
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023-31.03.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
SARAYLAR VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2023 1.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
22/05/2023
Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2023-31.03.2023 dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş olan, Saraylar Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.
 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152960


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