***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
29.08.2023 15:53
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 29.08.2023 tarih ve E-18454353-100.06-19461 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190234
BIST
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16:537.948
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,72
|Açılış
|: 7.963
|
|Önceki Kapanış
|: 7.942
|
7.888
En Yüksek
8.014
16:5326,6118
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,1534
|Açılış
|: 26,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6500
|
26,6330
En Düşük
25,9709
16:5328,8741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2414
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,8741
En Düşük
28,1807
16:531.643,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,73
|Açılış
|: 1.643,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.634,32
|
1.648,08
En Düşük
1.604,48
BIST En Aktif Hisseler16:53
|GUBRF
|344,40
|4.169.328.829
|% 10,00
|
|ADEL
|604,10
|737.890.175
|% 10,00
|
|ULAS
|17,16
|27.952.139
|% 10,00
|
|CASA
|106,70
|5.076.369
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,70
|2.227.410
|% 10,00
|
|TETMT
|1.278,00
|3.864.297
|% -10,00
|
|KENT
|427,10
|2.535.266
|% -9,99
|
|QNBFL
|276,30
|3.945.564
|% -9,97
|
|KTLEV
|55,80
|1.155.587.679
|% -9,93
|
|QNBFB
|102,90
|5.468.248
|% -9,34
|
|ISCTR
|22,10
|12.441.796.572
|% 8,23
|
|TUPRS
|142,30
|6.596.688.011
|% -3,07
|
|ASTOR
|135,70
|5.746.596.030
|% 0,15
|
|KCHOL
|146,70
|5.644.133.306
|% 4,04
|
|THYAO
|248,90
|5.526.233.149
|% -2,77
|
|ISCTR
|22,10
|12.441.796.572
|% 8,23
|
|SKBNK
|4,30
|1.165.883.499
|% 4,12
|
|EKGYO
|8,58
|2.203.697.831
|% 0,47
|
|YKBNK
|16,75
|3.810.742.132
|% 0,48
|
|ZOREN
|4,73
|860.254.653
|% -2,47
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,6000
|26,6118
|% 0,58
|
|Euro
|28,8488
|28,8741
|% 0,84
|
|Sterlin
|33,3671
|33,5345
|% 0,33
|
|Frank
|29,9539
|30,1343
|% 0,42
|
|Riyal
|7,0721
|7,1076
|% 0,53
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|9,47
|
|Altın Gr.
|1.643
|1.643
|8,46
|
|Cumhuriyet
|11.187
|11.356
|-27,00
|
|Tam
|10.977
|11.056
|-30,00
|
|Yarım
|5.501
|5.549
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.744
|2.776
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|20,80
|20,82
|0,18
|
|B. Petrol
|83,84
|83,84
|-0,03
|