***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
23.02.2024 16:32
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 23.02.2024 tarih ve E-18454353-100.06-24162 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1251592
BIST
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18:059.374
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
|| 27,03
|Açılış
|: 9.362
|
|Önceki Kapanış
|: 9.347
|
9.294
En Yüksek
9.417
18:0531,0636
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0760
|Açılış
|: 31,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 31,1600
|
31,0982
En Düşük
30,4194
18:0533,6558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0172
|Açılış
|: 33,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,6000
|
33,7409
En Düşük
33,1645
18:052.026,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 9,75
|Açılış
|: 2.026,72
|
|Önceki Kapanış
|: 2.016,97
|
2.028,69
En Düşük
1.979,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|7,15
|229.984.947
|% 10,00
|
|SMART
|57,20
|381.604.773
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|PSDTC
|89,65
|29.547.847
|% 10,00
|
|TETMT
|8.952,50
|35.407.138
|% -9,98
|
|AYCES
|1.111,00
|571.893.271
|% -9,97
|
|BRKVY
|151,80
|151.640.899
|% -9,96
|
|ARASE
|76,60
|451.299.248
|% -9,35
|
|FLAP
|14,59
|266.414.209
|% -7,95
|
|THYAO
|286,50
|10.372.061.680
|% 0,53
|
|EREGL
|46,50
|7.211.048.774
|% -3,49
|
|ISCTR
|28,74
|6.405.448.771
|% -0,55
|
|ASTOR
|125,00
|5.427.583.229
|% 1,38
|
|BORSK
|51,60
|5.169.656.939
|% 9,93
|
|EKGYO
|11,63
|4.868.071.116
|% 2,92
|
|TSPOR
|1,80
|518.181.122
|% -0,55
|
|ZOREN
|5,92
|1.356.422.409
|% -1,17
|
|ISCTR
|28,74
|6.405.448.771
|% -0,55
|
|ODAS
|10,54
|1.892.886.053
|% 1,93
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,0568
|31,0631
|% 0,24
|
|Euro
|33,6409
|33,6521
|% 0,04
|
|Sterlin
|39,2388
|39,4356
|% 0,32
|
|Frank
|35,0973
|35,3087
|% 0,09
|
|Riyal
|8,2578
|8,2993
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,65
|22,69
|% 0,66
|
|Platin
|899,43
|900,50
|% 0,66
|
|Paladyum
|981,73
|985,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,00
|82,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,02
|2.028,31
|% 0,66
|