***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.03.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAğaç İş Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayi İşçileri Sendikasının şirketimize gönderdiği ve 06.04.2023 tarihli 338 sayılı tebligatı ile grev kararı alındığını ve 09.05.2023 tarihi itibariyle greve başlanacağını tarafımıza tebliğ etmiştir.Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla taraflar görüşmelere halen açık olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135263BIST