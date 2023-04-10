***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.04.2023 15:29
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ağaç İş Türkiye Ağaç ve Kağıt Sanayi İşçileri Sendikasının şirketimize gönderdiği ve 06.04.2023 tarihli 338 sayılı tebligatı ile grev kararı alındığını ve 09.05.2023 tarihi itibariyle greve başlanacağını tarafımıza tebliğ etmiştir.
Toplu İş Sözleşmesi imzalanması amacıyla taraflar görüşmelere halen açık olup, sürece ilişkin önemli gelişmeler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135263
BIST
17:595.092
En Yüksek
|Değişim
|: 3,40%
|| 167,67
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.102
En Düşük
4.956
17:5919,2705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0337
|Açılış
|: 19,6480
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2926
En Düşük
19,2200
17:5921,2900
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1550
|Açılış
|: 21,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,4500
En Düşük
21,2800
17:591.232,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -9,53
|Açılış
|: 1.232,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.228,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SMRTG
|83,10
|746.970.563
|% 9,99
|
|YEOTK
|72,20
|313.089.966
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|1.134.310
|% 9,98
|
|MARKA
|19,83
|21.494.741
|% 9,98
|
|HEDEF
|26,26
|82.095.349
|% 9,97
|
|AVHOL
|18,88
|131.292.787
|% -9,58
|
|DERHL
|5,31
|36.561.674
|% -7,33
|
|BRKO
|4,64
|917.503
|% -7,20
|
|COSMO
|82,85
|8.616.313
|% -5,91
|
|KRGYO
|17,50
|19.913.412
|% -5,91
|
|THYAO
|133,50
|6.046.362.617
|% 4,79
|
|EKGYO
|7,29
|3.239.084.152
|% 8,97
|
|KOZAL
|22,08
|3.100.381.112
|% 2,22
|
|EREGL
|35,88
|2.546.860.365
|% 2,93
|
|SASA
|109,30
|2.166.413.574
|% 4,89
|
|EKGYO
|7,29
|3.239.084.152
|% 8,97
|
|KOZAL
|22,08
|3.100.381.112
|% 2,22
|
|YKBNK
|9,97
|1.139.086.979
|% 2,89
|
|ODAS
|7,13
|686.178.071
|% 7,22
|
|ISCTR
|12,06
|1.086.333.851
|% 2,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2533
|19,2573
|% 0,11
|
|Euro
|20,8957
|20,9318
|% -0,29
|
|Sterlin
|23,7787
|23,8980
|% -0,14
|
|Frank
|21,0843
|21,2113
|% -0,39
|
|Riyal
|5,1201
|5,1457
|% 0,15
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.990
|1.990
|-17,71
|
|Altın Gr.
|1.233
|1.233
|-8,91
|
|Cumhuriyet
|8.450
|8.578
|-47,00
|
|Tam
|8.496
|8.578
|15,00
|
|Yarım
|4.149
|4.197
|7,00
|
|Çeyrek
|2.075
|2.099
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,76
|24,78
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|15,36
|15,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,41
|84,41
|-0,71
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58GRSEL
Yüzde 8.67 oranında artışla 17.67 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 369, 163 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 179, 93 artarak (% 3.33 ) 5, 589
-
17:57
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, KRGYO, AVHOL
-
17:57XU100
Endeks 5, 078 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 11 üstünde . İşlem hacmi 50, 191.00 milyon TL de
-
17:57EKGYO
Yüzde 8.82 oranında artışla 7.28 lira fiyatla işlem gören hissede 415, 593, 094 adet işlem