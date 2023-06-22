***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.04.2023-09.05.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin istihdam ettiği sendikalı personel ile ilgili Türk Ağaç İş Sendikası ile yeniden 2 yıllık dönem için (01.01.2023-31.12.2024) sözleşme yapmak üzere devam eden görüşmeler neticesinde 22.06.2023 Tarihi itibariyle anlaşma sağlanmış olup, 09.05.2023 tarihinden beri sendikalı çalışanların sürdürdüğü grev sona ermiştir.Grev kararının sona ermesi ile birlikte şirketimizin Pamukkale/DENİZLİ adresinde yer alan üretim tesisinde 03.07.2023 Tarih 08:00 itibariyle yeniden imalat faaliyetlerine başlanacaktır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161324BIST