***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksKALE MAH. ATATÜRK BULVARI NO:196 DENİZLİ 0258 267 15 15 0258 267 19 47Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET BEKİR ŞASA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Hemel A.Ş.-Yol Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 41.3 Bağımsız Üye Değil YokMUSTAFA TURGUT DALAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dalaman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 7.09 Bağımsız Üye Değil YokSİNAN SOYLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Dalaman A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 0.01 Bağımsız Üye Değil YokGÖKHAN SERTDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.04.2023 İcrada Görevli Değil GENEL MÜDÜR Bağımsız Üye DeğilORÇUN SARIPOLAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.04.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerGÖKHAN SERTDEMİR GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜRÖZLEM YILMAZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli GENEL MÜDÜR YARDIMCISIhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148521BIST