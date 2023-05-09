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***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

09.05.2023 11:56
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
KALE MAH. ATATÜRK BULVARI NO:196 DENİZLİ 0258 267 15 15 0258 267 19 47

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET BEKİR ŞASA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Hemel A.Ş.-Yol Yapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 41.3 Bağımsız Üye Değil Yok
MUSTAFA TURGUT DALAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dalaman A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 7.09 Bağımsız Üye Değil Yok
SİNAN SOYLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Dalaman A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi 0.01 Bağımsız Üye Değil Yok
GÖKHAN SERTDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 11.04.2023 İcrada Görevli Değil GENEL MÜDÜR Bağımsız Üye Değil
ORÇUN SARIPOLAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 11.04.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GÖKHAN SERTDEMİR GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici GENEL MÜDÜR
ÖZLEM YILMAZ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli GENEL MÜDÜR YARDIMCISI




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148521


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Yarım 4.547 4.616 0,00  
Çeyrek 2.266 2.301 7,00  
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Gümüş Gr. 16,03 16,04 0,01  
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