***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
09.08.2022 19:04
***YONGA*** YONGA MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09/08/2022
Karar Sayısı
18
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Yönetim Kurulumuz 09.08.2022 tarihinde 18 numaralı karar ile Sorumluluk Beyanı kararı almıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053712
BIST
17:592.785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -9,90
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
17:5917,8973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0523
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
17:5918,3121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0139
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
17:591.035,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,08
|Açılış
|: 1.035,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.039,15
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRTEK
|22,00
|40.901.086
|% 10,00
|
|DOGUB
|4,84
|44.847.274
|% 10,00
|
|MMCAS
|3,08
|572.871
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|48.000.084
|% 9,99
|
|CMBTN
|231,70
|36.305.927
|% 9,97
|
|ASUZU
|240,60
|15.081.770
|% -9,99
|
|AKSUE
|28,94
|21.312.198
|% -9,96
|
|SNGYO
|3,65
|136.125.536
|% -9,88
|
|TMSN
|55,10
|118.085.905
|% -9,67
|
|BRKO
|1,61
|3.205.169
|% -9,55
|
|THYAO
|58,60
|6.005.799.424
|% -0,26
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|SASA
|50,20
|1.889.317.532
|% -3,46
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|TUPRS
|284,70
|1.872.201.541
|% 4,10
|
|EKGYO
|3,46
|1.789.226.605
|% 0,58
|
|ISCTR
|5,96
|2.786.337.550
|% -6,29
|
|YKBNK
|5,24
|1.885.328.995
|% 0,77
|
|ZOREN
|2,59
|745.067.627
|% 9,28
|
|MOBTL
|1,99
|564.780.733
|% 5,85
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8814
|17,8973
|% -0,29
|
|Euro
|18,2906
|18,3121
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,5964
|21,7047
|% 0,03
|
|Frank
|18,7327
|18,8455
|% 0,22
|
|Riyal
|4,7505
|4,7743
|% -0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|7,90
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|3,99
|
|Cumhuriyet
|6.906
|7.010
|30,00
|
|Tam
|6.929
|6.998
|11,00
|
|Yarım
|3.376
|3.421
|5,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.710
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,50
|20,53
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,11
|
|B. Petrol
|96,35
|96,35
|-0,30
|