***YUNSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
22.09.2023 12:16
***YUNSA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
-
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
YUNSA XKURY 25/09/2023
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196812
BIST
'
14:468.035
En Düşük
|Değişim
|: 0,43%
|| 34,75
|Açılış
|: 8.035
|
|Önceki Kapanış
|: 8.000
|
8.002
En Yüksek
8.094
14:4627,1665
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0459
|Açılış
|: 27,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1100
|
27,1679
En Düşük
27,0615
14:4628,9240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0230
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3825
En Düşük
28,8221
14:461.682,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 8,26
|Açılış
|: 1.682,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
|
1.683,70
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler14:44
|ADGYO
|30,14
|5.653.571
|% 10,00
|
|RAYSG
|56,10
|89.519.578
|% 10,00
|
|ISBTR
|321.084,00
|4.816.260
|% 10,00
|
|TARKM
|253,20
|58.597.823
|% 9,99
|
|CIMSA
|296,10
|1.681.402.341
|% 9,99
|
|SUMAS
|234,00
|917.280
|% -10,00
|
|EUYO
|14,02
|12.967.153
|% -9,96
|
|ISBIR
|113,50
|2.614.552
|% -8,10
|
|GARFA
|84,10
|74.927.186
|% -6,81
|
|GIPTA
|34,48
|1.336.156.501
|% -6,61
|
|TUPRS
|152,60
|6.746.936.698
|% 3,25
|
|ASTOR
|143,20
|4.785.526.638
|% 1,92
|
|ISCTR
|24,32
|4.671.159.132
|% 5,10
|
|THYAO
|228,70
|3.940.885.685
|% -1,68
|
|EUPWR
|248,80
|3.753.417.733
|% 8,65
|
|ZOREN
|4,92
|1.317.403.105
|% 4,02
|
|ISCTR
|24,32
|4.671.159.132
|% 5,10
|
|KATMR
|2,26
|391.970.355
|% 9,71
|
|YKBNK
|16,98
|2.496.512.288
|% -0,12
|
|TUKAS
|9,31
|1.168.244.125
|% -5,29
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1624
|27,1675
|% 0,17
|
|Euro
|28,9006
|28,9145
|% 0,05
|
|Sterlin
|33,2007
|33,3672
|% -0,13
|
|Frank
|29,8478
|30,0276
|% -0,05
|
|Riyal
|7,2211
|7,2573
|% 0,18
|
|14:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|6,48
|
|Altın Gr.
|1.682
|1.682
|7,27
|
|Cumhuriyet
|11.323
|11.494
|25,00
|
|Tam
|11.102
|11.169
|-21,00
|
|Yarım
|5.568
|5.608
|-10,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.804
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|20,68
|20,71
|0,28
|
|B. Petrol
|94,16
|94,16
|0,86
|
Seans Raporu
14:44
daha fazla
-
14:59EGGUB
Yüzde 5.00 oranında artışla 136.50 lira fiyatla işlem gören hissede 712, 172 adet işlem
-
14:58TSPOR
Yüzde 4.04 oranında artışla 6.69 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 589, 715 adet işlem
-
14:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 65 artarak (% 0.24 ) 8, 451
-
14:57XU100
Endeks 8, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 83, 646.00 milyon TL de
-
14:56EUPWR
Yüzde 8.78 oranında artışla 249.10 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 195, 623 adet işlem